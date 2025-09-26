Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Contenedores de productos en el puerto de Bilbao. M. Cecilio

El crecimiento de la economía se disparó un 0,8% en primavera por el tirón del consumo de las familias

El dato del INE sorprende al alza y permite al Gobierno mantener su previsión de cierre del año en el 2,7%, más optimista que el resto de organismos

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:00

La economía española sigue manteniendo su pulso pese a la guerra comercial y la incertidumbre internacional. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado una ... positiva sorpresa este viernes al publicar el dato confirmado del PIB del segundo trimestre y revelar que la economía creció en este periodo un 0,8%, una décima más de lo adelantado hace unas semanas. Los datos de la Contabilidad Nacional indican que la economía española sigue siendo la más dinámica de la eurozona, con un crecimiento interanual del PIB que se dispara al 3,1%, tres décimas más de lo calculado inicialmente.

