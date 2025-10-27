Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mompó no cierra la puerta a ser candidato a la Generalitat: «No lo sé, no tengo ni idea»
Una oficina de Alquiler Seguro en Madrid. Virginia Carrasco

Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos

El ministro Bustinduy confirma la sanción propuesta para esta gran agencia inmobiliaria a quien abrió expediente en marzo por su gestión irregular de los alquileres

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:10

Comenta

El Ministerio de Consumo abrió expediente sancionador a Alquiler Seguro el pasado marzo por supuestas prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión de ... los alquileres en todo el territorio nacional. Y el departamento del ministro Pablo Bustinduy ha confirmado que la multa propuesta para esta gran agencia inmobiliaria es de 3,6 millones de euros, según informó este lunes el propio ministro en una entrevista en TVE y la asociación de consumidores Facua, personados en la denuncia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  3. 3

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  4. 4

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  5. 5 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  6. 6 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  7. 7 El Valencia ya está en descenso
  8. 8

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  9. 9 Abucheo en el Palau de la Música por otra avería en la sala Iturbi
  10. 10 Las localidades donde ha llovido más este domingo en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos

Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos