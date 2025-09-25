Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou en una foto de archivo. MIREYA LÓPEZ

El consejero de Hacienda reivindica en Bruselas el modelo financiero vasco

D'Anjou cierra dos días de reuniones de trabajo con la Comisión Europea en las que ha defendido que el modelo vasco es «un instrumento eficaz para fortalecer nuestro autogobierno«

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:18

El modelo vasco podría servir como guía para definir las políticas fiscales internacionales. El consejero vasco de Hacienda y Finanzas ha concluido este jueves dos ... días de trabajo en Bruselas en los que ha reivindicado el modelo financiero de Euskadi. «En un mundo cada vez más interdependiente y globalizado consideramos fundamental que las regiones con competencias fiscales tengamos voz propia», ha asegurado Noël d'Anjou, tras reunirse con el director general de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, Gerassimos Thomas, y con el equipo de la vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, entre otros.

