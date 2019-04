Concentrar la oferta resulta inútil si no existe demanda Tirando al suelo clementinas que no se han podido vender. / v. ll. En contra de lo que se dice desde instancias oficiales, el problema no es sólo de falta de organización, sino de carencias comerciales Citricultores agrupados también se quedan sin vender V. LLADRÓ VALENCIA. Lunes, 22 abril 2019, 01:11

En los últimos meses se han reavivado las recomendaciones a los citricultores, desde instancias oficiales y también por parte de técnicos que se muestran como expertos del sector, para que se 'concentre' y se 'organice' la producción. Y se señala con insistencia el escaso porcentaje de cosecha (36%) bajo el paraguas de Organizaciones de Productores de Cítricos u Hortofrutícolas (OPCs y OPFHs) como una de las principales carencias que estarían determinando la crisis.

Esta es, al menos, la doctrina mayoritariamente imperante, que al parecer se acepta sin rechistar. Desde luego no se escuchan voces que maticen o digan otra cosa.

El argumento de la concentración y organización es sencillo. Hay demasiado minifundismo productor y comercial, convendría que la comercialización de la producción descansara sobre menos manos, porque así habría mayor fortaleza de la oferta frente a una parte compradora que está sumamente concentrada en escaso número de grandes cadenas de distribución.

Sobre el papel, inapelable. Además, sólo las Organizaciones de Productores pueden ser receptoras de las ayudas de la PAC europea. Una deficiencia que no habría que obviar, si no fuera porque la parte magra de la actividad, la que marca que se gane o se pierda, no está en las ayudas, sino en la venta y los precios. Y ahí sí que hay fuertes carencias que esta campaña salen a la palestra con dureza. Porque resulta que muchos citricultores agrupados en OPs también se están quedando sin vender. Son OPs no finalistas, que agrupan, sí, pero tienen que vender a terceros que son los que tienen sus clientes finales. Y si estos no les piden más, no compran. Entonces ¿de qué sirve concentrar la oferta si falla la demanda? El problema es comercial.