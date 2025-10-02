Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz vuelve a subir este viernes y solo deja cuatro tramos por debajo de los 40 euros: las horas prohibidas para enchufar los electrodomésticos
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda. EFE.

La Comunitat recibirá casi 800 millones para políticas públicas de vivienda en cinco años

El Plan Estatal de Vivienda prevé que el Gobierno central pague el 60% y las autonomías el 40% restante

R.E.

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:21

Comenta

La Comunitat Valenciana recibirá 798 millones de euros del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una cifra que la coloca como la cuarta que más percibe, por detrás de Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña. De este monto, el Gobierno central se hará cargo del 60% y el Ejecutivo autonómico del 40%, lo que supone 478 millones de euros y 319 millones de euros, respectivamente.

Así lo ha planteado este jueves la ministra de de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la Conferencia Sectorial, en una propuesta que ha contado con el rechazo de todas las autonomías donde gobierna el PP, incluida la valenciana, por lo que todos se han emplazado a reunirse de nueva la semana que viene para tratar de limar las diferencias.

La cifra planteada de 798 millones de euros supondría un incremento de 557 millones respecto al plan de vivienda anterior. Esto, en el caso del Ejecutivo autonómico, implicaría que tendría que pagar cerca de 50 millones de euros extra al año.

El nuevo Plan de Vivienda prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el Plan anterior. Además, la aportación de las comunidades rondaba el 23%, aunque en Cataluña era del 61,4% y en la Comunitat Valenciana, del 31,6%. Salvo en estas comunidades, la del Estado se movía en torno al 75%.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  3. 3 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  4. 4 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  5. 5 La última imagen de Bea
  6. 6

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  7. 7 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  8. 8

    Disney busca trabajadores en Valencia
  9. 9 «Es imposible que si es Bea haya muerto de forma accidental, no me lo creo, es todo muy raro»
  10. 10

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Comunitat recibirá casi 800 millones para políticas públicas de vivienda en cinco años

La Comunitat recibirá casi 800 millones para políticas públicas de vivienda en cinco años