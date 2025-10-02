La Comunitat recibirá casi 800 millones para políticas públicas de vivienda en cinco años El Plan Estatal de Vivienda prevé que el Gobierno central pague el 60% y las autonomías el 40% restante

R.E. Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 19:21 Comenta Compartir

La Comunitat Valenciana recibirá 798 millones de euros del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una cifra que la coloca como la cuarta que más percibe, por detrás de Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña. De este monto, el Gobierno central se hará cargo del 60% y el Ejecutivo autonómico del 40%, lo que supone 478 millones de euros y 319 millones de euros, respectivamente.

Así lo ha planteado este jueves la ministra de de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la Conferencia Sectorial, en una propuesta que ha contado con el rechazo de todas las autonomías donde gobierna el PP, incluida la valenciana, por lo que todos se han emplazado a reunirse de nueva la semana que viene para tratar de limar las diferencias.

La cifra planteada de 798 millones de euros supondría un incremento de 557 millones respecto al plan de vivienda anterior. Esto, en el caso del Ejecutivo autonómico, implicaría que tendría que pagar cerca de 50 millones de euros extra al año.

El nuevo Plan de Vivienda prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el Plan anterior. Además, la aportación de las comunidades rondaba el 23%, aunque en Cataluña era del 61,4% y en la Comunitat Valenciana, del 31,6%. Salvo en estas comunidades, la del Estado se movía en torno al 75%.