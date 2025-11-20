El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la CV celebra su 75 aniversario

Suplementos Miércoles, 19 de noviembre 2025 | Actualizado 20/11/2025 09:53h. Compartir

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV) ha celebrado el acto conmemorativo de su 75 aniversario, bajo el lema «75 años creando progreso, inspirando el porvenir».

Una efeméride que ha puesto en valor la trayectoria de la ingeniería industrial valenciana como motor de desarrollo económico, innovación y servicio a la sociedad.

El encuentro, al que han asistido más de trescientos colegiados de las tres provincias, ha contado con una mesa redonda donde los presidentes territoriales del Colegio: Federico Torres, presidente del COIICV València; María José Toledo, presidenta del COIICV Alicante; y Mariano Hernández, presidente del COIICV Castellón han debatido sobre la profesión y su vínculo con el desarrollo industrial de la Comunitat.

Por su parte, la decana del COIICV, Nieves Romero, ha puesto en valor la contribución del ingeniero industrial en el progreso social: «el ingeniero industrial es parte esencial del futuro: integrando sistemas, liderando equipos, tomando decisiones difíciles y diseñando un futuro más eficiente, más humano y más responsable.»

Al acto han asistido además multitud de autoridades y personalidades del sector, entre las que se encontraban: la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; el vicepresidente Segundo y Conseller de Conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y la Consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez Sanchis. El presidente del Consejo de Cámaras, Jose Vicente Morata, también ha querido estar presente. Además de representantes de las tres universidades valencianas, de la Red de Institutos Tecnológicos y el presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros Industriales de España, César Franco.

Ampliar Nieves Romero, decana del COIICV

Premiados: Hidraqua, Grupotec, Grespania y EMTRE

En el acto se han hecho entrega además de los galardones del 75 Aniversario, que han reconocido a la empresa Hidraqua en la categoría de Sostenibilidad, «por su compromiso con la gestión eficiente y sostenible del agua, un recurso esencial para el bienestar y el futuro de nuestra sociedad». Ha recogido el premio Jordi Azorín, consejero delegado de la compañía.

La ingeniería Grupotec ha recibido también un «reconocimiento en la categoría de Excelencia por su capacidad para impulsar proyectos de ingeniería de alto valor añadido y su apuesta por la energía renovable». El premio lo ha recibido César Moreyra, vicepresidente de Grupotec Ingeniería y director de Renovables de la compañía.

La empresa Grespania ha sido premiada en la categoría de Innovación Tecnológica, «por su apuesta por la innovación y su contribución al posicionamiento internacional de la industria cerámica». Luis Hernández, fundador y presidente de Grespania ha recibido el galardón.

A estos tres premios se ha sumado la mención especial DANA que ha reconocido la labor del EMTRE en la gestión de los residuos generados por la DANA en los 45 municipios del Área Metropolitana de Valencia. Eugenio Cámara, director técnico, ha sido el responsable de recibir el premio.

Ampliar COIICV

Impulso al talento joven

La gala ha reservado un espacio a los jóvenes, con un reconocimiento explícito a los primeros Trabajos Fin de Máster (TFM) de cada provincia, con los que el Colegio apuesta por el talento de las nuevas generaciones de ingenieros industriales, capaces de transformar la sociedad e impulsar los cambios que requiere la adaptación a los nuevos tiempos, a través de la innovación y la toma de decisiones.

Los reconocimientos han recaído en María Dolores Boluda, Premio TFM Valencia, por su trabajo de «Diseño e implementación de una herramienta de investigación operativa para la planificación y secuenciación de carga/descarga de buques». Julia Hernández Valls, Premio TFM Castellón, por su trabajo de «Reciclado y valorización de rectificado de baldosas cerámicas en la fabricación de cementos sostenibles». Sofia Pastor, Premio TFM Alicante, por su trabajo de «Estudio de optimización de la fase de pretratamiento en la planta desalinizadora de Alicante» y Rafel Zaragoza, Premio TFM Alicante, por su trabajo de «Implementación de un sistema de bombeo sostenible utilizando energía solar fotovoltaica y almacenamiento en baterías».

En paralelo, también se ha reconocido a Joaquín Egido, como Mejor Embajador del Colegio: por su labor de divulgación, su entusiasmo y su capacidad para captar talento joven y acercar la ingeniería a las nuevas generaciones.

Ampliar Premios TFM

75 años al servicio de la sociedad

A lo largo de sus 75 años de historia, el COIICV ha acompañado a miles de ingenieros industriales en sus distintas etapas profesionales, fortaleciendo la relación entre la universidad, la empresa y la administración pública, y fomentando la presencia de la ingeniería valenciana en los ámbitos económico, energético, industrial y social.

La decana del COIICV, Nieves Romero, ha subrayado en el encuentro la relevancia de este aniversario como punto de inflexión para reflexionar sobre el papel de la ingeniería industrial en la sociedad actual. «Hace más de dos siglos, la Revolución Industrial cambió el rumbo de la humanidad. El vapor, la máquina y la energía transformaron talleres en fábricas, pueblos en ciudades y oficios en profesiones. Pero aquella revolución no fue solo tecnológica: fue también una revolución del pensamiento, que enseñó al mundo que el progreso nace cuando el conocimiento se aplica con propósito», explica Romero.

En palabras de la decana, «Hoy vivimos una nueva revolución, diferente en sus herramientas, pero igual en su esencia. Ya no se mide en caballos de vapor, sino en bits, datos y sostenibilidad. No levanta chimeneas, sino que impulsa redes, energías limpias y nuevos modelos productivos. Y, una vez más, el ingeniero industrial está en el centro de ese cambio.»

Sobre el COIICV

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana tiene como objetivo facilitar el progreso continuo de la profesión del Ingeniero e Ingeniera Industrial en particular y de las empresas y la sociedad en general. La entidad representa a los más de 3.500 colegiados de Valencia, Alicante y Castellón, que ejercen su profesión de Ingeniero Superior Industrial en distintas áreas y múltiples sectores, haciendo gala de la polivalencia de una profesión muy consolidada con más de 170 años de historia. Una entidad con una sólida proyección que tiene más de 70 años de vida, que se adapta a las necesidades de cada etapa y de cada transformación que la industria ha necesitado.