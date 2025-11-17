El Coial formará a los mejores expertos en bioestimulantes

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante (Coial, Comunitat Valenciana y Baleares) ha preparado un intenso programa de formación para adiestrar a técnicos en ... nuevas especialidades de nutrición, biocontrol de plagas y uso eficaz de bioestimulantes, que cuentan con un fuerte crecimiento en el sector agrario, por lo que se precisan profesionales muy bien preparados.

El curso empezará el 13 de enero próximo y durará casi 14 meses, hasta el 5 de marzo de 2027, abarcando «una propuesta formativa única», según señala el propio Coial, «integrando criterio técnico, pensamiento estratégico y dominio de herramientas digitales para diseñar, evaluar y trasladar soluciones sostenibles».

José Carbonell, secretario técnico del colegio, ha indicado que este mercado «está creciendo a una velocidad inusitada y, al mismo tiempo, está sometido a una regulación cada vez más exigente. Llegan nuevas plagas, aparecen nuevos estreses, se establecen nuevas restricciones, desaparecen materias activas, cambian los registros y cada campaña salen productos nuevos cuyo manejo es cada vez más técnico: ya no basta con 'aplicar algo', sino que hay que diseñar estrategias que realmente solucionen el problema».

Todo ello exige «dominar bien la fisiología vegetal, las plagas y enfermedades, la bioestimulación y la fertilización, para saber qué usar, en qué momento y con qué objetivo». En un escenario en el que aparecen nuevas plagas y a la vez desaparecen plaguicidas clásicos y no surgen suficientes moléculas químicas, la tendencia es la de buscar otros tipos de soluciones por la vía de fortalecer las defensas de las propias plantas, enriquecer los suelos y fomentar nuevas técnicas de lucha con medios culturales y biológicos, lo que hace imprescindible formar técnicos de alto nivel que difundan conocimiento y den confianza a los agricultores para afianzar con rapidez y eficiencia estas nuevas soluciones.

Por otro lado, el programa formativo, único en su modalidad, responde a algo que, según recuerda Carbonell, «a veces no terminamos de valorar: en la Comunidad Valenciana somos una auténtica potencia internacional en empresas de bioestimulación y biocontrol», hasta el punto de que aquí radican prácticamente la mitad de las empresas del sector que hay en toda España.

El secretario técnico del Coial advierte que «si en lugar de aplicarse a la agricultura, esta tecnología se aplicara a móviles, ordenadores o coches, en cada pueblo habría una plaza conmemorando a estas empresas, seríamos casi una especie de 'Silicon Valley', pero como 'sólo' es agricultura, parece que tenga menos mérito; sin embargo estamos hablando de una industria puntera a escala mundial que necesita ingenieros muy bien formados».

Por todas estas razones, el programa «está pensado muy especialmente para quienes quieren desarrollar su carrera profesional en esta industria auxiliar de alto valor añadido, que sufre un déficit real de perfiles técnicos en un contexto de pleno empleo.

En el plano técnico, el curso ofrece una formación de alto nivel que integra disciplinas y propone un cambio de enfoque: «dejar de ver sólo la plaga, el nutriente o el bioestimulante aislado para pensar en la planta y en el sistema en el que vive (suelo, microbiota, clima, manejo...) Estas tecnologías cambian la forma de planificar la nutrición, la bioestimulación y la sanidad vegetal y nos empujan hacia una agricultura del conocimiento. Quien no domine el conocimiento quedará atrás en un sector que cambia cada año, con nuevos productos, nuevas plagas, más normativas...».