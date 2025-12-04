La CNMC prorroga las medidas exigidas por Red Eléctrica para evitar un nuevo apagón

Red Eléctrica (REE) pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a finales de octubre modificar varios procedicimientos de operación del ... sistema eléctrico para reforzar la seguridad del suministro y reducir las variaciones bruscas de tensión después del gran apagón sufrido el 28 de abril. Y la CNMC ha decidido prorrogar por segunda vez estas medidas temporales dada que las oscilaciones de tensión siguen siendo importantes y lo ve necesario para evitar nuevas crisis.

La primera prórroga tuvo lugar el pasado 18 de noviembre. De acuerdo con Red Eléctrica, aunque el periodo de aplicación sigue siendo limitado, las variaciones registradas se habrían reducido y no se ha detectado un incremento del coste para el consumidor, ni un impacto sobre el buen funcionamiento del mercado mayorista.

486 millones de euros es el coste hasta noviembre del modo reforzado que aplica Red Eléctrica en el sistema desde el apagón.

El plazo máximo previsto de las medidas temporales adoptadas es el 20 de enero, por lo que el organismo que preside Cani Fernández está reuniéndose periódicamente con la CNMC para identificar las alternativas más adecuadas, en el corto y en el largo plazo, para reducir las variaciones de tensión. Red Eléctrica asegura que estas medidas no suponen un incremento del coste para el consumidor ni un impacto sobre el buen funcionamiento del mercado mayorista.

Sin embargo, esta misma semana Corredor aseguró que el modo reforzado aplicado desde el apagón ha supuesto un coste para todo el sistema de 486 millones de euros hasta noviembre, «aproximadamente unos cuatro céntimos de euro al día para los consumidores del PVPC». Además, indicó que REE mantendrá este modo reforzado «mientras no esté segura de que todo el mundo cumple con los requisitos normativos de control de tensión».

«No es que esté diciendo que me parece poco. Cuatro céntimos de euro al día puede ser una cantidad astronómica según para qué consumidor. Pero sí que quería decir que de estos cuatro céntimos de euro al día, de estos 486 millones, ni un solo euro va a la cuenta de resultados de Red Eléctrica, sino que van a la cuenta de resultados de las compañías generadoras de electricidad», subrayó en un desayuno organizado por Cinco Días.

Por otro lado, Competencia ha manifestado la necesidad de impulsar la implementación del nuevo servicio de control de tensión -que permite una gestión dinámica de la tensión-, de forma que se clarifiquen los requisitos y respuestas que se exigen en el servicio del P.O.7.4 y en el proceso de habilitación para dar este servicio.