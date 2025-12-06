Un 15% más de clientes de altos patrimonios eligen a BBVA en un año

Extras Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:59 Compartir

Santiago Espi, director de Patrimonios en la Dirección Territorial Este de BBVA que incluye a la Comunitat Valenciana, Islas Baleares y Murcia, subraya el crecimiento de la entidad en la gestión de grandes patrimonios gracias a una relación basada en la confianza.

–En Banca Privada la cercanía es clave, ¿qué ofrece BBVA que es diferencial para generar confianza entre los clientes de alto patrimonio?

–Lo que realmente distingue a BBVA Banca Privada es la combinación de proximidad con el cliente, una alta especialización y el uso de tecnología. Este año hemos reforzado nuestro equipo con un crecimiento del 10% en banqueros especializados en clientes Ultra High, es decir, aquellos con más de 10 millones de euros en activos. Además, contamos con siete centros especializados en España, uno de ellos en Valencia, además de 16 puntos satélite distribuidos por toda España. Ofrecemos tanto gestión discrecional como asesoramiento personalizado, con opciones de comisiones explícitas o implícitas. También damos acceso a fondos ilíquidos, donde en solo cuatro meses hemos canalizado 316 millones de euros. Además, este año hemos lanzado 'Asesoramiento Plus', un servicio con comisión explícita, pensado para clientes que buscan un acompañamiento más especializado. Trabajamos en colaboración con entidades de referencia: Bernstein, para asesoramiento en renta variable; Morgan Stanley IM, en renta fija corporativa; o firmas como SMG y CAP7, que permiten a nuestros clientes invertir en el sector cultural. Además, facilitamos operaciones inmobiliarias de la mano de socios como CBRE y Solvia. Gracias a esta propuesta integral, BBVA Patrimonios gestiona actualmente más de 10.700 carteras de inversión, con un volumen total de cerca de 22.000 millones de euros.

–¿Cómo ha evolucionado el segmento de altos patrimonios en 2025 y qué valoración haces desde BBVA?

–El balance es muy positivo. Sentimos que estamos en la dirección adecuada, y esa percepción la avalan los propios clientes con su confianza. De hecho, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, ha crecido el número de clientes de altos patrimonios que confían en BBVA más de un 15% en nuestra Dirección Territorial Este que incluye a la Comunitat Valenciana, Islas Baleares y Murcia. Este resultado es gracias al esfuerzo sostenido durante los últimos tres años, dentro del ciclo estratégico que concluyó en 2024. En ese tiempo, hemos puesto el foco en escuchar activamente a nuestros clientes, identificar con precisión sus necesidades y establecer con ellos una relación cercana, basada en el acompañamiento personalizado y el soporte de un equipo experto y altamente especializado.

–BBVA se encuentra en un gran momento, ¿qué factores marcarán su estrategia de crecimiento a partir de ahora?

–Efectivamente, BBVA se encuentra actualmente en una posición de fortaleza. Contamos con un equipo comprometido, una estrategia clara y el objetivo de seguir generando valor para nuestros accionistas, nuestros clientes y la sociedad en su conjunto. Entre 2021 y 2024 duplicamos beneficios, pasando de 4.600 a más de 10.000 millones de euros. Ahora, con nuestro plan estratégico y los objetivos financieros para el periodo 2025-2028, aspiramos a obtener un beneficio atribuido acumulado de 48.000 millones, con una rentabilidad media cercana al 22% y una eficiencia de alrededor del 35%. Además, prevemos distribuir hasta 36.000 millones de euros entre los accionistas en ese periodo. Ya hemos anunciado una recompra de acciones por 1.000 millones y acabamos de repartir un dividendo a cuenta histórico de 32 céntimos por acción, aproximadamente un total de 1.800 millones de euros. Nuestro foco es claro: crecer de forma sostenible, impulsar la innovación y estar cerca de nuestros clientes.

–Y en concreto, en su segmento, ¿Cuáles son los objetivos que se han marcado para el nuevo ciclo estratégico?

–La unidad de Banca Privada de BBVA en España ha iniciado el ciclo estratégico de 2025 con cifras récord, superando incluso los excelentes resultados obtenidos en 2024. Este crecimiento responde, en gran medida, a la creciente confianza que los clientes depositan en nosotros para gestionar su patrimonio. A cierre de septiembre de 2025, contamos con más de 172.600 clientes en los segmentos de Banca Privada y Patrimonios en todo el país, y específicamente, con 14.600 en nuestra Dirección Territorial Este. Estas cifras nos confirman que estamos avanzando hacia el objetivo que nos hemos propuesto: alcanzar los 200.000 clientes en 2029. Para lograrlo, seguiremos fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas, ampliando nuestra oferta de productos y servicios, y mejorando de forma continua la calidad de nuestro modelo de atención. Nuestra meta es que los clientes de altos patrimonios de la Comunitat Valenciana, Baleares y Murcia sigan eligiendo a BBVA como su entidad de referencia para alcanzar sus metas financieras.