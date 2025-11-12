Los Cinco Sabios no ven despegar la economía alemana el año próximo y critican al gobierno federal

Los llamados Cinco Sabios, el consejo asesor del gobierno federal en materia económica que forman cinco prestigiosos catedráticos, auguran tras dos años de recesión un ... débil crecimiento del PIB alemán para 2026 de tan solo el 0,9%, una décima menos que en su informe de primavera y muy por debajo de las previsiones del ejecutivo que dirige el canciller federal, el conservador Friedrich Merz.

Para el año en curso, aumentaron ligeramente su pronóstico de crecimiento a un aumento del 0,2 %. En primavera, el consejo había pronosticado un estancamiento. Alemania lleva años atravesando una fase de debilidad. Las asociaciones empresariales ven muchos problemas estructurales, como los altos precios de la energía en comparación con otros países, el aumento de las cotizaciones sociales y el exceso de burocracia.

El continuo debilitamiento se debe, entre otras cosas, a factores externos como los cambios en el orden mundial. En Alemania, «las estructuras económicas y de política de seguridad establecidas se han visto sometidas a una presión de adaptación». Pero también «el continuo descenso de la competitividad de la industria alemana» y el cambio demográfico obstaculizan la recuperación económica, señalan los Cinco Sabios en su informe de otoño presentado hoy.

E consejo de expertos estima que los gastos previstos actualmente del fondo especial de un billón de euros para defensa, infraestructuras y neutralidad climática solo tendrán un efecto positivo mínimo sobre el producto interior bruto. Esto se debe a que, hasta ahora, se ha utilizado en gran medida para reasignaciones presupuestarias y para financiar gastos de consumo, como la ampliación de la pensión de maternidad.

Una actuación que no dudan en criticar. «El efecto sería mucho mayor si los fondos se destinaran íntegramente a gastos adicionales y a inversiones», de lo contrario, «existe el riesgo de que el fondo especial se esfume», opinan las tres mujeres y dos hombres que forman el gremio asesor. Y advierten además de que, según la Constitución, el gobierno federal solo puede utilizar los fondos especiales para inversiones adicionales y no para el presupuesto ordinario.

Esa amonestación se refiere concretamente al Fondo Especial para Infraestructuras y Neutralidad Climática (SVIK) de medio billón de euros. El otro medio billón será destinado a modernizar y equipar con armamento novedoso a las fuerzas armadas alemanas tras décadas de abandono y ante la amenaza rusa. El abultado gasto militar beneficiará a la industria armamentística local, que está construyendo nuevas plantas de producción ante la abultada demanda.

Los Cinco Sabios critican igualmente que hasta ahora, no se han adoptado medidas para garantizar que los fondos adicionales del SVIK, que ascienden a miles de millones, no sustituyan a gastos ya previstos por los estados federados, los municipios y el Fondo para el Clima y la Transición (KTF). Pero también que los gastos previstos actualmente «a menudo no son específicos ni constituyen inversiones». Los expertos económicos proponen un «seguimiento riguroso» para garantizar la precisión de las inversiones.

Un plan financiero plurianual y un registro centralizado de proyectos también podrían aportar mayor transparencia, destaca el consejo económico asesor del gobierno germano. Y destaca que el gobierno federal ha respondido adecuadamente a estos retos económicos y de seguridad con mayores inversiones y un aumento del gasto en defensa. Sin embargo, la aplicación concreta de las inversiones «necesita mejorar mucho». De lo contrario, se podría desperdiciar el potencial de crecimiento y poner en peligro la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo.