Ciberseguridad y geopolítica: así fue la Jornada Tecnológica de Orange Empresas con Pedro Baños

El pasado miércoles, Valencia se erigió como faro de la resiliencia empresarial al acoger, por primera vez, la Jornada Tecnológica organizada por Orange Empresas, parte del Grupo MasOrange. Bajo el lema «Mentes digitales – ciberseguridad», este encuentro puso en valor la ciberseguridad como eje estratégico de la transformación digital de las empresas.

El escenario elegido para el encuentro fue el icónico Veles e Vents, ubicado en La Marina de València. Desde las 9:30 horas, la recepción de asistentes anticipó una mañana intensiva dedicada a la reflexión sobre los desafíos que impone el entorno digital global. La jornada nace como extensión de otros encuentros que las marcas del grupo MasOrange—Euskaltel, R y Telecable— han celebrado en el norte de España para ahondar en la importancia de la transformación digital.

Ampliar 'Mentes digitales'

La bienvenida oficial, a las 9:45, corrió a cargo de Raúl Fernández, director de la Territorial Levante de MasOrange Fernández inauguró la sesión en un contexto donde la ciberseguridad ha dejado de ser una cuestión meramente técnica para convertirse en una prioridad transversal y pilar fundamental de la resiliencia empresarial. Además, planteó el debate sobre cómo las amenazas digitales impactan de manera crítica sobre empresas, instituciones y la ciudadanía en general, y enfatizó la necesidad imperiosa de prepararse activamente para un futuro más seguro.

Geopolítica y la nueva batalla en el ciberespacio

El punto neurálgico del programa se alcanzó a las 10 horas con la esperada participación del Coronel Pedro Baños, reconocido analista geopolítico. Baños, figura clave en el entendimiento del nuevo contexto internacional, en su ponencia, titulada «Riesgos cibernéticos en un mundo multipolar y claves estratégicas para gobiernos y empresas», desglosó la intrincada relación entre la geopolítica global y el ciberespacio. El Coronel analizó con detalle cómo la fragmentación del poder internacional está generando nuevas e impredecibles amenazas. Explicó cómo actores, tanto estatales como no estatales, han incorporado el ciberespacio a su arsenal como una poderosa herramienta de presión e influencia. Esta visión estratégica subrayó la urgencia de que tanto la administración pública como el tejido empresarial comprendan a fondo estas dinámicas para proteger sus activos más valiosos.

Ampliar 'Mentes digitales'

Además, tradujo los complejos escenarios geopolíticos en acciones concretas y decisiones estratégicas para el ámbito corporativo. El mensaje fue claro: en un entorno global que ya no reconoce fronteras digitales, el conocimiento sobre los riesgos cibernéticos es inseparable de la gobernanza empresarial efectiva.

Reconocimiento a la innovación y cierre de la cumbre

La jornada no solo se centró en la prevención y el análisis de riesgos, sino que también dedicó un espacio trascendental al reconocimiento de la excelencia y la creatividad tecnológica.

El broche de oro al ciclo de conferencias lo puso la entrega del Premio aleluIA. Este galardón se diseñó específicamente para destacar proyectos empresariales que sobresalen por su creatividad y su uso innovador de la tecnología. El prestigio del premio recayó en Nealis, recogido por su CEO y director general, José Luis Vilar, en un acto que validó el compromiso de la compañía con la transformación tecnológica de ciudades, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.

La Jornada Tecnológica se consolidó así, como un foro de intercambio de conocimiento esencial. A lo largo de la mañana, empresas, expertos del sector y representantes de administraciones públicas compartieron información crucial sobre tendencias vitales como la ciberseguridad, la resiliencia digital y la transformación tecnológica integral.

Ampliar 'Mentes digitales'

El evento concluyó oficialmente a las 12 horas, seguido de un brunch que permitió a los asistentes continuar las discusiones en un ambiente más distendido. Este encuentro puso de manifiesto que Orange Empresas, del grupo MasOrange, mayor operador de telecomunicaciones en España por número de clientes no solo busca liderar el mercado con su cobertura de fibra óptica y sus redes móviles 4G y 5G, sino que también tiene la ambición de ser un motor clave y referente para las empresas en España.

Al extender su iniciativa a Valencia, Orange Empresas reafirmó su papel en la transformación digital empresarial, dotando a las empresas de la región de las claves para navegar un ciberespacio cada vez más complejo y determinante.