Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de vehículo BYD en una feria japonesa de movilidad. AFP

La llegada de BYD a Valencia se enturbia: Cataluña se cuela de lleno en la pugna

El gobierno catalán reconoce haber mantenido reuniones con la marca de vehículos eléctricos china para tratar de quedarse con la nueva fábrica que la firma plantea en Europa

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:11

Comenta

Que la carrera por albergar la nueva planta de coches que BYD pretende abrir en España iba a ser dura era algo obvio, especialmente por ... el buen comportamiento que los vehículos eléctricos de la firma china están teniendo en el mercado automovilístico. Todas aquellas regiones con presencia en el sector sueñan con convertirse en la nueva casa de la marca asiática que arrasa entre los conductores de todo el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  2. 2 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  3. 3

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  4. 4 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia
  5. 5 Detenido por darle un martillazo en la cabeza a su vecino en Orriols
  6. 6 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  7. 7

    Quién se mueve por el Parterre, la Valencia más señorial
  8. 8 La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué fue tan importante para Valencia
  9. 9 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  10. 10

    Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La llegada de BYD a Valencia se enturbia: Cataluña se cuela de lleno en la pugna

La llegada de BYD a Valencia se enturbia: Cataluña se cuela de lleno en la pugna