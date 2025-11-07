La llegada de BYD a Valencia se enturbia: Cataluña se cuela de lleno en la pugna

Que la carrera por albergar la nueva planta de coches que BYD pretende abrir en España iba a ser dura era algo obvio, especialmente por ... el buen comportamiento que los vehículos eléctricos de la firma china están teniendo en el mercado automovilístico. Todas aquellas regiones con presencia en el sector sueñan con convertirse en la nueva casa de la marca asiática que arrasa entre los conductores de todo el mundo.

Si hace menos de un mes el nombre de Valencia sonó como posible candidata para la llegada de BYD, después de que Reuters confirmase la intención de la compañía de instalarse en España, ahora es Cataluña la que ha ganado velocidad en la batalla. En realidad, ha sido el gobierno catalán el que ha puesto una marcha más para que su región sea la elegida por la multinacional asiática.

En una entrevista a TV3, Miquel Sàmper, conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat catalana reconoció haber mantenido reuniones con representantes de la compañía china en los últimos meses. Un hecho que implica más bien poco, pero que mete de lleno a la región catalana en la puja.

Sàmper no entrado a valorar si la potencial llegada de BYD tiene un destino concreto, al ser cuestionado por la opción de Tarragona, y tampoco en qué punto se encuentran las negociaciones. «Ya se verá» han sido sus únicas palabras más allá de confirmar las reuniones con la firma china.

Sin embargo, la simple presencia de Cataluña en la batalla genera cierto temor en la Comunitat. A pesar de que la región valenciana resultó vencedora de la puja para llevarse la gigafactoría de baterías de PoweCo y siempre ha estado en el radar de BYD, el hecho de que Cataluña ya haya sido el destino elegido por una marca china (Chery) para la producción de vehículos cuanto menos intimida.

No obstante, cabe recordar que el nombre de la firma ya tuvo un vínculo con la Comunitat en verano de 2023, cuando arrancaban las obras de construcción de la gigafactoría de PowerCo en Sagunto. Por aquel entonces, BYD ya sonó como candidata para iniciar su expansión europea en territorio valenciano. Asimismo, el embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, aseguró durante una visita institucional a Valencia que dos empresas chinas fabricantes de vehículos eléctricos estaban interesada en llegar a la Comunitat.

Los últimos datos de Anfac revelan que en octubre se vendieron unos 10.300 coches eléctricos nuevos en España, un 90% más que el año pasado, y BYD fue quien lideró las ventas con 1.977 unidades en solo un mes, cuatro veces más que en 2024. De esta forma, la cuota de mercado de la asiática se ha disparado al 21,5%, es decir, que más de uno de cada cinco eléctricos que se matriculan en España es BYD.