Los cargos del sistema eléctrico se elevarán algo más de un 10% en 2026
La propuesta de Transición Ecológica sitúa las necesidades a financiar por los consumidores en la parte regulada de la factura en 4.057 millones de euros
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:39
El Ministerio para la Transición Ecológica propone una subida media de los cargos de la factura de la luz del 10% en 2026 respecto a ... 2025. El departamento que dirige Sara Aagesen sacó este miércoles a consulta pública el proyecto de orden ministerial por la que se establecen los cargos de la parte fija del recibo que pagan los consumidores -junto a los peajes de acceso a redes de transporte- y con los que se costea la retribución de las renovables históricas, el coste de la deuda eléctrica o el bono social, entre otros conceptos.
Según consta en dicha propuesta, el importe total de los costes del sistema eléctrico asciende a 8.510,447 millones de euros, mientras que los ingresos destinados a compensar estos cargos ascienden a unos 4.453,023 millones de euros, lo que dejaría un importe de cargos netos a financiar por los consumidores el próximo año de 4.057,424 millones de euros. Esto supone un incremento del 15% respecto a los 3.526.542.308,7 millones de euros de 2025 y fijados en 2024, y que ajustado al aumento de demanda esperado, reduciría este porcentaje a algo más del 10%.
No obstante, este no será el único encarecimiento que afrontará el recibo el próximo año ya que a este aumento habría que añadir el aumento cercano al 4% que ha propuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para los peajes. En concreto, la retribución asignada para financiar las redes eléctricas ascenderá en 2026 a 6.608 millones de euros, frente a los 6.349 millones considerados para 2025, lo que supone un alza del 4,1%.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión