Los carburantes marcan nuevos mínimos del verano a las puertas de la operación retorno

A pocos días de que se produzcan miles de desplazamientos en el último fin de semana de agosto, los repostajes de este éxodo vacacional han ... mantenido la tendencia de prácticamente todo el mes hasta marcar nuevo mínimos de los últimos tres meses. El precio medio de los carburantes en España se ha mantenido a la baja en la última semana, cuando el litro de gasolina y, sobre todo, el de diésel, se han abaratado un 0,1% y un 0,5% respectivamente, a las puertas de la operación retorno.

En concreto, el precio medio del litro de diésel ha caído por cuarta semana seguida, para situarse en los 1,407 euros, su nivel más bajo desde la tercera semana de junio, según datos del Boletín Petrolero de la UE. En cuanto al precio medio del litro de gasolina, aumula su quinta semana de descensos, retrocediendo hasta los 1,477 euros, mínimos de mediados de junio. Con estos niveles de precios, el precio del litro de diésel suma un descenso del 2% en el mes de agosto, mientras que el de la gasolina ha bajado un 1%.

El abaratamiento también es notable respecto a hace un año. En el caso del diésel, un 10%. Mientras, en lo que va de año 2025 el precio de la gasolina acumula un abaratamiento del 3,2% frente al cierre del ejercicio anterior, mientras que el del diésel es del 2,5%.

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,38 euros, unos 1,7 euros menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 79,09 euros. Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,23 euros, casi 4,9 euros menos que en 2024, cuando suponía unos 86,13 euros.

El diésel suma ya 130 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.