Cómo cambiar de NIE a DNI: estos son los pasos a seguir Esta es la manera de poder acceder a los servicios y beneficios como ciudadano español

Laura Carrasco Martes, 9 de septiembre 2025, 01:36

La obtención de la nacionalidad española conlleva una serie de trámites burocráticos que conllevan el cambio del Número de Identidad de Extranjero por el Documento Nacional De Identidad. Este procedimiento es esencial para acreditar de manera oficial la nueva condición de ciudadano español y poder acceder sin reestricciones a servicios y derechos reservados a los nativos del país. Este proceso puede realizarse de forma telemática a través del servicio de Sede Electrónica de la Seguridad Social.

Además, los inmigrantes deberán antes pasar la prueba del Instituto Cervantes para obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera. Es fundamental superar este examen, a no ser que la persona que desee cambiar su nacionalidad acredite dificultades en el aprendizaje o analfabetismo, tampoco los escolarizados que hayan superado la ESO.

Trámites a seguir

Mediante la Sede Electrónica de la Seguridad Social puede gestionarse este trámite siguiendo los siguientes pasos:

1. Acceder a la web de la Seguridad Social, en la sección de solicitudes.

2. Hacer clic en 'Enviar solicitud'.

3. Completar el formulario con los datos requeridos, incluyendo una fotografía tipo selfie para verificar la identidad del solicitante.

4. Especificar el motivo de la solicitud, en este caso, el cambio del NIE por el DNI tras obtener la nacionalidad española.

5. Adjuntar la documentación requerida, incluyendo el modelo TA.1.

6. Revisar y enviar la solicitud.

Una vez enviada, la solicitud será examinada por la Dirección Provincial de la Seguridad Social correspondiente, la cual podrá requerir documentos adicionales o comprobar la identidad del solicitante antes de finalizar el trámite.

Documentación requerida

Para poder llevar a cabo el cambio, es obligatorio contar con determinados documentos que deberán adjuntarse en el momento de la solicitud:

-Modelo TA.1, formulario oficial de la Seguridad Social (disponible en su web)

-Copia del NIE en vigor.

-Copia del DNI ya obtenido tras la nacionalidad.