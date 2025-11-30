Publican el calendario de días inhábiles en 2026 para hacer gestiones con la Administración El documento fija qué días no computarán a efectos administrativos

Una oficina de atención al público, en una imagen de archivo.

Nacho Ortega Valencia Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:27 Comenta Compartir

La Administración General del Estado ha aprobado el calendario oficial de días inhábiles para 2026, un documento fundamental para empresas, profesionales y ciudadanos que trabajan con procedimientos sujetos a plazos. La resolución, publicada en el BOE del 24 de noviembre de 2025, fija qué días no computarán a efectos administrativos y establece, además, la distribución exacta de festivos por comunidades autónomas.

La resolución recuerda expresamente que declarar un día como inhábil no implica que las oficinas estén cerradas ni modifica el tiempo de trabajo del personal público. El efecto es puramente jurídico: los plazos no avanzan en sábados, domingos y festivos.

Esta distinción es esencial para abogados, técnicos de empresa, gestorías y ciudadanos que utilizan registros electrónicos. Aunque la administración permita presentar documentos las 24 horas, el cómputo se detiene en los días señalados.

Sábados y domingos

El texto confirma que, como cada año, todos los sábados y domingos serán inhábiles en 2026 para la Administración General del Estado. A esto se añaden los festivos nacionales no sustituibles —como el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo, el 12 de octubre o el 25 de diciembre— y un conjunto de días específicos que cada comunidad autónoma incorpora según su calendario laboral.

2026: Calendario de días inhábiles

Enero: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional.

Día 6: Inhábil en todo el territorio nacional.

Febrero: Todos los sábados y domingos del mes.

Marzo: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 2: Inhábil en las Illes Balears.

Día 19: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Galicia, de la Región de Murcia, del País Vasco, de la Comunitat Valenciana, así como en la Comunidad Foral de Navarra.

Día 20: Inhábil en la Ciudad de Melilla.

Abril: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 2: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Andalucía, de Aragón, del Principado de Asturias, de las Illes Balears, de Canarias, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Galicia, de la Región de Murcia, del País Vasco, de La Rioja, así como en la Comunidad de Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Foral de Navarra, en la Ciudad de Ceuta y en la Ciudad de Melilla.

Día 3: Inhábil en todo el territorio nacional.

Día 6: Inhábil en las Comunidades de las Illes Balears, de Castilla-La Mancha, de Cataluña, del País Vasco y de La Rioja, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunitat Valenciana.

Día 23: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como en la Comunidad de Castilla y León.

Mayo: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional.

Día 27: Inhábil en la Ciudad de Ceuta y en la Ciudad de Melilla.

Junio: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 4: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Día 9: Inhábil en las Comunidades Autónomas de La Rioja y de la Región de Murcia.

Día 24: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cataluña, de Galicia, así como en la Comunitat Valenciana.

Julio: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 28: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Agosto: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 5: Inhábil en la Ciudad de Ceuta.

Septiembre: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 2: Inhábil en la Ciudad de Ceuta.

Día 8: Inhábil en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de Extremadura.

Día 11: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Día 15: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Octubre: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 9: Inhábil en la Comunitat Valenciana.

Día 12: Inhábil en todo el territorio nacional.

Noviembre: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 2: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Andalucía, de Aragón, del Principado de Asturias, de Canarias, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, así como en la Comunidad de Castilla y León, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Foral de Navarra.

Diciembre: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 7: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Andalucía, de Aragón, del Principado de Asturias, de Cantabria, de Extremadura, de la Región de Murcia, de La Rioja, así como en la Comunidad de Castilla y León, en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Melilla.

Día 8: Inhábil en todo el territorio nacional.

Día 25: Inhábil en todo el territorio nacional.

Además, hay menciones especiales a festivos en Canarias y en el territorio de Arán.

Calendario consultable por meses y comunidades

La resolución ordena su publicación en el Punto de Acceso General (administracion.gob.es), donde estará disponible en formato accesible y organizado por meses. Para profesionales y ciudadanos, consultarlo será clave para evitar errores en los plazos durante todo 2026.