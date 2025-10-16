Caixa Popular: Liderazgo cooperativo para una economía con valores

Suplementos Jueves, 16 de octubre 2025, 00:35 Compartir

En 2025, el Año Internacional de las Cooperativas, la Comunitat Valenciana tiene motivos para celebrar y reivindicar el papel de sus cooperativas. Entre todas ellas, Caixa Popular destaca como el gran referente de banca cooperativa, valenciana y social, demostrando que es posible liderar el sistema financiero desde los valores, la cercanía y el compromiso con el territorio.

Caixa Popular es la expresión viva de cómo el cooperativismo de crédito puede transformar la economía y la sociedad. Fundada hace casi 50 años, ha crecido hasta convertirse en la principal entidad financiera de capital valenciano, liderando el sector con un modelo propio, basado en la participación democrática, la transparencia y la responsabilidad social.

Mientras la banca tradicional ha optado por cerrar oficinas y reducir su presencia física, Caixa Popular ha seguido expandiendo su red allí donde puede generar valor. Con más de 80 oficinas y 226.000 clientes, la entidad ha apostado por la proximidad y la atención personalizada, sin renunciar a la innovación tecnológica. El 80% de sus clientes utiliza ya Ruralvía, su plataforma de banca digital, y la entidad ha incorporado canales como WhatsApp para mejorar la accesibilidad y la atención.

Uno de los grandes diferenciales de Caixa Popular es su modelo de propiedad: los empleados son también socios y propietarios de la entidad. Esta estructura fomenta un profundo sentido de pertenencia y compromiso, asegurando que los intereses de las personas trabajadoras están alineadas con los de la cooperativa.

Este modelo ha demostrado ser especialmente resiliente en tiempos de crisis. Durante la pandemia de COVID-19 o la catástrofe de la DANA, Caixa Popular reforzó su apoyo a empresas, comercios y familias valencianas, manteniendo la financiación y adaptando sus servicios a las nuevas necesidades. La flexibilidad y la capacidad de adaptación, unidas a la implicación de su colectivo de trabajo, han sido claves para superar los desafíos y seguir creciendo.

El compromiso de Caixa Popular con la sociedad valenciana se traduce en acciones concretas y resultados tangibles. En 2024, la entidad destinó 3,7 millones de euros a proyectos de impacto social en la Comunitat Valenciana, colaborando con más de 2.000 entidades y asociaciones. Estas iniciativas abarcan desde el empoderamiento de la mujer y la inclusión de personas con diversidad funcional, hasta el apoyo al comercio local, la sostenibilidad ambiental y el fomento de la cultura y el deporte de base.

Innovación y sostenibilidad: el futuro del cooperativismo

Caixa Popular mira al pasado con orgullo, pero apuesta decididamente por el futuro. La entidad ha integrado la sostenibilidad en su estrategia, apoyando iniciativas de economía verde, energías renovables y economía circular. Además, promueve la digitalización y la innovación responsable, colaborando con otras entidades de la economía social para generar sinergias y multiplicar el impacto positivo en el territorio.

La colaboración y la intercooperación son señas de identidad del sector cooperativo, y Caixa Popular es un ejemplo de cómo la cooperación entre empresas, instituciones y administraciones puede afrontar los grandes retos globales, como la transición ecológica y digital.

El liderazgo de Caixa Popular no se limita al ámbito financiero. Su modelo de gestión, basado en la participación y el compromiso ético, es una referencia para otras empresas y sectores. La entidad demuestra que es posible ser competitivo y rentable sin perder de vista el compromiso social y medioambiental.

En el contexto del Año Internacional de las Cooperativas, Caixa Popular representa el potencial transformador del cooperativismo valenciano. Su experiencia demuestra que, al poner a las personas en el centro, se puede construir una economía más humana, sostenible y resiliente.

El cooperativismo es, hoy más que nunca, una respuesta sólida y ética a los desafíos globales. Caixa Popular, con su liderazgo, innovación y compromiso, es el mejor ejemplo de cómo este modelo puede generar prosperidad compartida, cohesión social y desarrollo sostenible en la Comunitat Valenciana.

En 2025, el reto es seguir impulsando el cooperativismo, inspirándose en el ejemplo de Caixa Popular, para construir una sociedad más justa, inclusiva y próspera que cuida a todas las personas.