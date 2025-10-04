«Buscamos que la energía se convierta en una herramienta de transformación social»

María Agulló Sábado, 4 de octubre 2025, 01:07 Compartir

La Fundación Naturgy ha puesto en marcha un plan integral de actuación para apoyar la recuperación de las zonas de la Comunitat Valenciana afectadas por la dana. El programa 'Sumando Energías por Valencia' busca ofrecer apoyo directo a los hogares afectados y fortalecer la labor de las entidades e instituciones locales. M.ª Eugenia Coronado, directora general de la Fundación Naturgy, explica cómo el plan se coordina de forma integral para apoyar a la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

-El plan tiene un enfoque integral. ¿Qué valor aporta que las líneas de acción de Fundación Naturgy se conecten al mismo tiempo?

-Trabajamos desde hace más de tres décadas con la vocación de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad a través de la energía, la educación y la acción social. Con esta premisa como punto de partida nace 'Sumando Energías por Valencia', un programa al que hemos querido trasladar esa visión integral del territorio, conectando nuestras grandes líneas de actuación para crear un plan con cuatro ámbitos de trabajo: personas, educación, empleo y medio ambiente. Este planteamiento nos permite trasladar a las localidades afectadas por la dana nuestro conocimiento y el saber hacer adquirido durante estos años. Esta conexión permite que las intervenciones no sean aisladas, sino que se refuercen mutuamente. Así, generamos un impacto duradero y transformador.

-¿Qué aprendizajes han sido determinantes para diseñar 'Sumando Energías por Valencia'?

-No hemos pretendido inventar nada nuevo, sino trasladar la experiencia y los aprendizajes adquiridos a los municipios más afectados para contribuir a la reconstrucción. Nuestro Plan de Vulnerabilidad Energética, que ha beneficiado a miles de familias en toda España, nos ha enseñado que la proximidad, la escucha activa y la colaboración con entidades locales son fundamentales. También hemos aprendido que la formación profesionalizadora, especialmente la relacionada con sectores verdes, tiene un efecto multiplicador en la empleabilidad y en la autoestima de las personas. En Valencia, hemos aplicado estos aprendizajes, sumando además la experiencia de programas educativos como Efigy School, que promueven el conocimiento de la energía y de la eficiencia energética desde edades tempranas. La combinación de intervención técnica, formación y acompañamiento social es fruto de años de trabajo y evolución constante.

-Se estima que se beneficiarán unas 40.000 personas. ¿Cómo se va a medir ese impacto?

-El tipo de intervenciones que nos planteamos desarrollar en los próximos meses son fácilmente cuantificables. El número de viviendas rehabilitadas, personas formadas y certificadas, centros educativos intervenidos, auditorías energéticas realizadas y la participación en actividades de voluntariado son iniciativas que nos permitirán conocer el impacto real sobre las personas. También se evaluará el ahorro energético generado, la mejora en la calidad de vida de los beneficiarios y el grado de satisfacción de las entidades colaboradoras. La transparencia y la trazabilidad son pilares de nuestra forma de trabajar.

-¿Cómo se van a seleccionar los hogares donde intervenir?

-Los hogares han sido identificados por entidades sociales como Cruz Roja, Cáritas y otras organizaciones locales, así como por los servicios sociales de los ayuntamientos, priorizando familias en situación de vulnerabilidad que hayan sido afectadas por la dana. Los criterios incluyen el estado de la vivienda, el nivel de eficiencia energética actual, la situación socioeconómica de los residentes y la posibilidad de generar un impacto positivo duradero. Las intervenciones incluyen mejoras en aislamiento, ventilación, calefacción, electrodomésticos y sistemas activos como calderas o termos, siempre con criterios de sostenibilidad y ahorro.

-¿Qué acciones de este plan beneficiarán a los ciudadanos?

-El propósito es que cada intervención ayude a que las personas recuperen lo que la dana dañó y que estén en mejores condiciones para el futuro. Queremos que los hogares sean más seguros y eficientes, que las escuelas formen a niños y familias y que haya más profesionales preparados en empleos verdes. Así, cada paso del plan repara y fortalece la capacidad del territorio frente a nuevas emergencias.

-¿Cuál es el calendario previsto para la ejecución del plan?

-Antes de poner en marcha 'Sumando Energías por Valencia' dedicamos varios meses a un proceso participativo con entidades sociales, instituciones, centros educativos y la comunidad en general. Queríamos escuchar y diseñar el plan con el territorio, no desde fuera. Ahora entramos en la fase de ejecución. Las primeras actuaciones ya están en marcha y se irán desplegando de forma escalonada: rehabilitación de viviendas, instalaciones solares en centros sociales y colegios, formación para el empleo y acciones de voluntariado ambiental. Estimamos que todo el plan estará completado en el otoño de 2026, dejando tras de sí no solo resultados inmediatos, sino también un legado de hogares más seguros, escuelas más sostenibles, nuevas oportunidades de empleo y un territorio más resiliente.

-¿Cuál es el legado que Fundación Naturgy quiere que permanezca en los municipios?

-Queremos dejar viviendas más eficientes, personas formadas en profesiones verdes con opciones reales de empleo, centros educativos más sostenibles y comunidades más resilientes. Pero, sobre todo, queremos que permanezca una red de colaboración entre instituciones, entidades y personas que siga generando impacto positivo más allá del plan. Nuestro propósito es que la energía se convierta en una herramienta de transformación social, y que los municipios valencianos se conviertan en referentes de reconstrucción sostenible y solidaria.

