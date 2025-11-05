Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035

La Comisión Europea lanza un ambicioso plan para conectar las capitales europeas y asegura que trabaja con Francia y España para acelerar la construcción de la infraestructura necesaria

Olatz Hernández

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:00

París-Madrid en apenas 6 horas y Madrid-Lisboa en 3. El ambicioso plan para impulsar los trenes de alta velocidad de la Comisión Europea ... busca conectar las capitales europeas para 2035 y reducir los tiempos de viaje. La iniciativa presentada este miércoles incluye dos nuevas líneas de alta velocidad que unirán Francia, España y Portugal. «Son conexiones que permitirán evitar viajes en avión y en coche y que son claves para la competitividad europea», ha asegurado el comisario de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto.

