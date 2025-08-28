Bruselas da el primer paso para eliminar los aranceles a EE UU

La Comisión Europea puso sobre la mesa este jueves dos medidas para reducir los aranceles a las importaciones estadounidenses, lo que permitiría aplicar de forma ... retroactiva desde el 1 de agosto el acuerdo firmado con EEUU que limita al 15% los aranceles generales a productos de la UE y rebajar a este porcentaje la tasa del 27,5% que por el momento se mantiene para los automóviles.

La primera medida propone eliminar los aranceles a los productos industriales estadounidenses y dar un acceso preferencial al mercado comunitario a una serie de productos pesqueros y agrícolas no sensibles de EEUU, mientras que la segunda defiende prolongar el trato libre de aranceles para la langosta, incluyendo ahora además la langosta procesada, explicó la Comisión Europea en un comunicado.

El comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, principal negociador del acuerdo, aseguró en la red social X que «el acuerdo entre la UE y EEUU es un paso hacia la estabilidad y la base para una verdadera cooperación en desafíos compartidos, como el acero. Su total implementación es clave».

Ahora, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo (los Estados) deberán aprobar las propuestas para que puedan entrar en vigor. No obstante, este paso ahora dado es suficiente como garantía hacia Estados Unidos.