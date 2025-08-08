Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
Pedro Sánchez y Urseula Von der Leyen Efe

Bruselas desembolsa el quinto pago de los fondos europeos a España

La Comisión restó 1.100 millones del paquete por, entre otras cosas, el fracaso del Gobierno para acordar la subida del impuesto al diésel

C. P. S.

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:41

España ha recibido este viernes el desembolso del quinto tramo del plan de recuperación y resiliencia para España, que lleva asociados 23.100 millones -8. ... 000 millones en subvenciones y 16.000 en préstamos-. Este pago del que Bruselas descontó 1.000 millones por el incumplimiento del Gobierno de dos hitos clave: la subida fiscal al diésel y las inversiones en la digitalización de las entidades regionales y locales, ha sido confirmado por la Comisión Europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
  2. 2 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  3. 3 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  4. 4 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  5. 5 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  6. 6 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  7. 7 Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
  8. 8

    Filip Ugrinic será el quinto refuerzo del Valencia
  9. 9

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  10. 10

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bruselas desembolsa el quinto pago de los fondos europeos a España

Bruselas desembolsa el quinto pago de los fondos europeos a España