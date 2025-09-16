Boluda fortalece su negocio ferroviario con la compra de Transfesa al gobierno alemán La compañía valenciana se posiciona como segunda operadora de mercancías en España por detrás de Renfe

Javier Gascó Valencia Martes, 16 de septiembre 2025, 20:07

Boluda Shipping, la compañía de transporte marítimo y logística internacional de Boluda Corporación Marítima, se convierte en el segundo operador de mercancías de España, sólo por detrás de Renfe, tras haber adquirido el negocio ferroviario Transfesa, que pertenecía al gobierno alemán.

Según ha explicado la propia compañía en un comunicado, el movimiento revalida la «estrategia de expansión y sostenibilidad» del grupo, así como su apuesta por la diversificación de negocio «ofreciendo soluciones logísticas sostenibles puerta a puerta más respetuosas con el medio ambiente fomentando la utilización de los corredores verdes, contribuyendo a la reducción de las emisiones de CO2 y la huella de carbono».

Según Ignacio Boluda, presidente ejecutivo de Boluda Shipping, «el transporte ferroviario de mercancías se consolida como un medio de transporte sostenible y eficiente, situándose en el centro estratégico de nuestra logística intermodal».

Cabe recordar que Boluda Shipping centra su principal ámbito de actuación en la prestación de servicios marítimos de transporte internacional y logística intermodal sostenible, por lo que la adquisición supone también la ampliación del portfolio de servicios que la naviera valenciana ofrece a sus clientes, mediante la incorporación de nuevas rutas y de modalidades de transporte más sostenibles. «La operación incluye también el transporte para sectores industriales, así como las actividades de mantenimiento y servicios de maniobras y terminales», ha indicado la compañía en un comunicado.

A través de su naviera Boluda Lines, dispone de un total de 11 líneas marítimas que conectan la península ibérica con el norte de Europa, el archipiélago canario y la costa occidental africana. Cuenta con una flota de 15 barcos que operan en 33 puertos de 14 países.

La compañía proporciona también servicios de logística portuaria en terminales marítimas a través de Boluda Maritime Terminals, operando en un total de 9 terminales en península ibérica y las islas Canarias.

A través de Boluda Logistics, la compañía despliega una amplia oferta de servicios de transporte y logística intermodal que complementan su porfolio, ofreciendo una amplia cobertura a sus clientes (transporte por carretera, ferrocarril y almacenamiento, entre otros).

«En Boluda Shipping reforzamos nuestros servicios al cliente con soluciones logísticas puerta a puerta más sostenibles, impulsando los corredores verdes y fomentando la creación de cadenas de suministro descarbonizadas», ha explicado Ignacio Boluda.

