B-Libe acelera su expansión en la Comunitat Valenciana con la integración de Limpiezas Montesinos

La compañía valenciana de Facility Services B-Libe continúa su expansión estratégica en la Comunitat Valenciana con la integración de la empresa Limpiezas Montesinos, consolidando así su presencia en la zona norte de Valencia y Castellón. Esta operación será clave en el fortalecimiento de la estructura comercial y en la mejora del servicio en áreas como Sagunto, Puerto de Sagunto, Almenara, La Vall d'Uixó, Villarreal o Castellón capital.

La integración, cuya fecha efectiva está prevista para el próximo 1 de octubre, se enmarca en la estrategia de crecimiento sostenido de B-Libe, centrada en incorporar empresas con una trayectoria consolidada, un arraigo local fuerte y un enfoque de calidad en el servicio.

Marisa Montesinos, responsable de zona y figura clave en el desarrollo de Limpiezas Montesinos, se incorpora al equipo comercial de B-Libe, junto con todo el equipo operativo actual, garantizando así la continuidad de todos los servicios a través de una transición fluida y sin cambios disruptivos para los clientes actuales.

«Esta integración nace del convencimiento mutuo tras casi un año de colaboración exitosa. Marisa y su equipo comparten nuestros valores de cercanía, compromiso y excelencia. Reforzar nuestra presencia en esta zona era una prioridad, y hacerlo con alguien que conoce el territorio como la palma de su mano es una garantía de éxito», afirma Fernando Gómez, CEO de B-Libe.

La integración con Limpiezas Montesinos supone mucho más que una suma de equipos: es una oportunidad para consolidar y relanzar la actividad en la zona norte de Valencia y Castellón, elevándola a un nuevo nivel de profesionalización. La cartera de clientes que se incorpora a B-Libe abarca comunidades de vecinos, oficinas y empresas tanto comerciales como industriales, que seguirán siendo atendidas por el mismo equipo humano de confianza.

Más allá del cambio de imagen corporativa, esta nueva delegación contará con el respaldo completo de la estructura de B-Libe: desde sistemas internos avanzados como ERP y soluciones basadas en inteligencia artificial, hasta soporte en áreas clave como comunicación, gestión financiera y dirección estratégica.

«Esta fusión nace con una clara vocación de crecimiento. Para B-Libe, representa un paso más en la creación de una plataforma de servicios auxiliares sólida, tanto desde el punto de vista operativo como de gestión, que permitirá escalar el proyecto en la zona de influencia de Limpiezas Montesinos», explica Fernando Gómez, CEO de B-Libe.

Asimismo, los clientes de la zona tendrán acceso a nuevos servicios especializados ofrecidos por B-Libe, y contarán con el soporte de una central en Valencia que permitirá una gestión más ágil, eficiente y coordinada. Con esta operación, B-Libe da un paso más en su objetivo de liderar el sector de Facility Services en la Comunitat Valenciana, apostando por un modelo de crecimiento basado en la unión de capacidades, el talento local y la cercanía con el cliente.

Un 2025 imparable

La integración de Limpiezas Montesinos marca un nuevo hito en el crecimiento de B-Libe, que prevé cerrar el ejercicio 2025 rozando los 10 millones de euros de facturación, gracias a la suma de sus divisiones B-Libe FS, Mantenimiento, Enri Elnet y la recién incorporada compañía. De cara a 2026, la previsión es superar los 12 millones y seguir reforzando su posición en el sector.

B-Libe encara la recta final del año con una hoja de ruta ambiciosa. En los próximos meses, la compañía seguirá ampliando su porfolio de servicios en las áreas de limpieza, desinfección y mantenimiento, con el objetivo de aportar aún más valor añadido a sus clientes y adaptarse a las demandas de un mercado cada vez más exigente.

La empresa continuará evaluando nuevas oportunidades de integración de empresas y carteras de negocio que refuercen su presencia en las zonas estratégicas donde ya opera —Comunitat Valenciana y Cataluña— y que impulsen su expansión geográfica hacia nuevos territorios como Murcia y Aragón.

En esta línea ya se están analizando nuevas operaciones en Valencia y en Barcelona en las áreas de limpieza y desinfección. A ello se suma el impulso del crecimiento por adquisiciones en el ámbito del mantenimiento de instalaciones, un área clave para reforzar la estructura operativa y diversificar aún más los servicios ofrecidos.

De hecho, B-Libe Mantenimiento se prepara para cerrar el año con un fortalecimiento significativo de su equipo técnico y de operaciones. Durante el último cuatrimestre, la compañía comenzará a ofrecer servicios de instalación de sistemas de climatización y electricidad en la Comunitat Valenciana, ampliando así su propuesta de valor y reafirmando su apuesta por la especialización y la eficiencia técnica.