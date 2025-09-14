Becas de colaboración para estudiantes universitarios y de máster: requisitos y plazo El plazo de inscripción termina el próximo 16 de septiembre

Laura Carrasco Domingo, 14 de septiembre 2025

Desde el 11 de junio los estudiantes matriculados en el último curso de Grado o en primer curso de Máster oficiales universitarios, podrán obtener la beca destinada a realizar tareas de investigación en departamentos universitarios. Aún hay tiempo para solicitar una de las 2.431 plazas, ya que el plazo de inscripción termina el 16 de septiembre.

Con una dotación de 2.000€, la solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática a través del botón «Acceso a la tramitación en sede electrónica» que se encuentra en la página web del Ministerio de Educación. Podrán obtener la beca aquellos que acrediten que constan en su expediente académico los siguientes requisitos:

Estudiantes de Grado

- No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de Grado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Máster oficial.

- Estar matriculado en el curso 2025-2026 en enseñanza oficial de la totalidad de las asignaturas o créditos que le resten para finalizar sus estudios de Grado y haber superado el 75 por ciento de la carga lectiva en una de estas titulaciones universitarias:

7,25 puntos para la rama de Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas.

7,70 puntos para las ramas de Ciencias o Ciencias Experimentales y para Ciencias Sociales y Jurídicas.

7,80 puntos para la rama de Ciencias de la Salud.

8,00 puntos para la rama de Artes y Humanidades.

Estudiantes de Máster

-Podrán obtener la beca de colaboración los estudiantes universitarios de primer curso de Másteres oficiales que a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes acrediten que constan en su expediente académico los siguientes requisitos:

-No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de Máster oficial o de Doctor.

-No tener superados todos los créditos a excepción del trabajo fin de máster de un Máster diferente de aquél para el que se solicita la beca.

-Estar matriculado en el curso 2025-2026 en enseñanza oficial de la totalidad de las asignaturas o créditos de primer curso de Máster.

-Estar en posesión de un título universitario que dé acceso al Máster y haber obtenido en el expediente académico correspondiente a dichos estudios la nota media establecida en el apartado 1 de este artículo en función de la rama de conocimiento de procedencia.