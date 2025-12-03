Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rebajas Black Friday. Iván Arlandis

BBVA Research dispara el crecimiento de 2026 al 2,4% y prevé un millón de nuevos empleos en dos años

Los economistas vaticinan un avance del 0,7% del PIB del cuarto trimestre por el tirón de la demanda interna pese a la moderación del turismo

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:08

Comenta

La economía crecerá un 0,7% en el cuarto trimestre por el empuje de la demanda interna pese a la moderación del turismo y de ... las exportaciones, lo que tirará del PIB de 2026 hasta cerrar con un avance del 2,4%. Esta es la previsión de BBVA Research, que este miércoles publicó su informe Situación España en el que por ahora vaticina el mayor crecimiento de la economía del año que viene de los organismos y supera en dos décimas la previsión del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  3. 3 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  4. 4 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  5. 5

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  6. 6

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  7. 7 Aemet activa un aviso amarillo este miércoles en la Comunitat por rachas muy fuertes de viento y anuncia lluvias esta semana
  8. 8

    Juan Roig reúne a los empresarios a los que ayudó en la dana en una jornada formativa para impulsar su recuperación
  9. 9

    La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
  10. 10

    La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias BBVA Research dispara el crecimiento de 2026 al 2,4% y prevé un millón de nuevos empleos en dos años

BBVA Research dispara el crecimiento de 2026 al 2,4% y prevé un millón de nuevos empleos en dos años