Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional reparte su primer premio en trece localidades este jueves

BBVA se abre a rebajar al 30% la aceptación de su opa por parte de los accionistas del Sabadell

El regulador de los mercados estadounidense, la SEC, acepta la petición del banco vasco de suavizar exigencia, lo que facilitaría la operación

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:38

BBVA está dispuesto a rebajar el porcentaje necesario de accionistas del Sabadell que deben aceptar su oferta para ejecutar la opa. Hasta ahora, la entidad ... presidida por Carlos Torres había planteado la necesidad de que el 51% de los accionistas del Sabadell con derecho a voto dieran el 'ok' cuando se abriera el plazo para ello. Pero en la tramitación de la operación que BBVA está realizado con el regulador del mercado de Estados Unidos, la SEC, ha pedido una dispensa para rebajar esa cifra hasta el 30%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  3. 3 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  6. 6 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  7. 7

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  8. 8

    Un Manises cada vez más global: 28 nuevas rutas internacionales en dos años
  9. 9 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros
  10. 10

    Una avería en pleno vuelo del Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaje a París para reunirse con Zelenski

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias BBVA se abre a rebajar al 30% la aceptación de su opa por parte de los accionistas del Sabadell

BBVA se abre a rebajar al 30% la aceptación de su opa por parte de los accionistas del Sabadell