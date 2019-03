Bankia contempla nuevos cierres de oficinas, pero asegura que «no será algo brutal» Oficina de Bankia en Paiporta. / Manuel Molines Goigolzarri alerta a quien gane las elecciones que no siga «tacticismo político» y no impida que la entidad sea privatizada ÁLVARO MOHORTE Valencia Jueves, 21 marzo 2019, 16:37

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, reconoce que la entidad puede cerrar oficinas para adaptarse al mercado, pero asegura que «no será algo brutal». El banquero ha explicado que ya se aplicó un ajuste de oficinas y un ERE en plena crisis y otro tras la fusión con BMN que situó a la entidad en una situación mejor que otros competidores.

En su opinión, la red debe adecuarse a las nuevas tendencias y a la demanda de los clientes, lo que obliga a realizar cambios y adecuaciones de la estructura, aunque no ha precisado su alcance del ajuste.

Por otra parte, Goirigolgarri defiende que Bankia no debe convertise en un banco público, perpetuando la intervención de 2011. El presidente de la entidad ha pedido que el gobierno que surja de las próximas elecciones se comporte de forma «tan exquisita como lo han hecho los gobiernos hasta ahora» para hacer un proyecto «profesional e independiente» y que tenga claro que el objetivo de su privatización, «que es muy buena decisión por encima de tacticismos políticos«.

De este modo, señala sin citar las repetidas ocasiones en las que Podemos ha puesto sobre la mesa la conversión definitiva de la entidad en un banco público. Esta opción que podría estar sobre la mesa en un pacto de gobierno de izquierdas, ha sido repetidamente rechazada por Goirigolzarri.

Sobre los últimos aplazamientos de esta privatización, considera que no se pierden oportunidades y asegura que éste no es el momento de privatizar, teniendo en cuenta el contexto. Por otra parte, aunque no descarta una fusión con una entidad del resto de Europa, por el interés de las autoridades comunitarias, le parece difícil «visualizarlas».

Reforma de la ley hipotecaria

El consejero delegado, José Sevilla, asegura que Bankia no está subiendo su política de precios tras los cambios en la Ley Hipotecaria, con la que el Banco de España prevé un encarecimiento de estos préstamos. Por su parte, Goirigolzarri no descartó que se produza dos o tres años de tipos bajos.

Sobre la situación económica, el presidente de Bankia entiende que España está atravesando un proceso de desaceleración, pero en un contexto vigoroso. Sin embargo, hay riesgos externos, como el Brexit, que se está complicando; la guerra comercial y el proteccionismo están influyendo a la baja, pero la economía está creando empleo.

Esto lo nota en una demanda potente, con alzas del 18%; la solicitud de hipotecas y de circulante de empresas. La petición de préstamos a largo plazo se ha reducido desde hace tiempo, al haberse producido un profundo desapalancamiento.

Sin propuestas para vender Mestalla

Respecto a la venta del terreno de Mestalla por el Valencia CF, el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, asegura que no intervienen como banco en la venta del activo y lo considera responsabilidad del club. Espera que se logre para normalizar la situación y por eso, apoya la medida. Por el momento, Bankia no tiene ninguna propuesta concreta.

De cara a la junta de accionistas del viernes, los hombres fuertes del banco la prevén tranquila, pero en la entidad están «animados», porque el año pasado estaban muy centrados en la integración con BMN y ahora ya se han ensamblado los equipos, tras completar el ERE.

Entre los dos bancos, se ha generado sinergias y una cultura de equipos, pero la actividad no ha afectado apenas. «Es la primera vez que en una ingración no se ha perdido clientes ni cuota de mercado«, destacó Goirigolzarri. Creen haber empezado una nueva etapa y es optimista ante el futuro.

Ante posibles fusiones con otras entidades, como el BBVA, Goirigolzarri han asegurado que no hay ninguna oferta sobre la mesa ni se ha recibido ningún comentario o propuesta desde el Gobierno. Tampoco se plantean presentar una OPA sobre otra entidad más pequeña.

Ante el futuro, la política de bajos tipos de interés del Banco Central Europeo trae un dibujo mucho más plano de lo que se esperaba y eso afecta al plan estratégico. Aún así, Goirigolzarri considera que lo que dependía de la entidad se ha hecho correctamente, adelantan en un año la captura de sinergias previstas y han reducido sus activos improductivos en 6.000 millones.

Así, cumplirán la distribución de 2.500 millones de euros entre sus accionistas, independientemente de la situación de los tipos.