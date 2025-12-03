El Banco Asiático de Desarrollo tendrá en Valencia su única sede tecnológica europea

El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD, ADB) tendrá su nueva casa en Valencia. Así se ha confirmado este martes en un acto celebrado en The ... Terminal Hub en el que representantes de la entidad financiera que trabaja para erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida en distintas áreas de Asia y el Pacífico han recibido el Host Agreement (el documento necesario para establecer el marco legislativo al que un organismo internacional debe acogerse para operar en otro país) por parte del Gobierno central para poder asentarse en la capital valenciana, tras casi dos años de negociación.

La posible llegada del Banco Asiático de Desarrollo a Valencia fue anunciada por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, en enero de 2024. Desde entonces su equipo de gobierno trabajaba para hacer posible el desembarco que se ha confirmado este martes con la firma del documento que permite operar a la entidad en otro país con condiciones laborales y fiscales especiales, y que dependía de la administración central.

El encuentro en el que han participado representantes del Banco Asiático de Desarrollo -el vicepresidente de la entidad o la directora de la oficina de tecnología, entre otros-, junto a miembros del gobierno local y representantes del gobierno de España, pone punto final al largo proceso de negociación y abre una nueva etapa.

De hecho, la entidad financiera que en 2022 financió operaciones por valor de 20.500 millones ya ha dado el siguiente paso y ha comenzado a buscar una sede física en Valencia. Fuentes cercanas a la operación aseguran que el objetivo del Banco Asiático de Desarrollo es establecer en el 'cap i casal' su nueva sede tecnológica europea, que se sume a la que la entidad financiera ya dispone en Frankfurt (Alemania). En Valencia se ubicará la única unidad de desarrollo tecnológico que el banco tiene en Europa. Es decir, Valencia será la cuna de los proyectos vinculados con la transformación digital, ciberseguridad e innovación que el Banco Asiático de Desarrollo ponga en marcha con el objetivo de cumplir con la Estartegia 2030 de la entidad.

Para hacerlo, la entidad financiera pretende colaborar con el ecosistema emprendedor y tecnológico valenciano para lograr su propósito final: «que Asia y el Pacífico sean prósperos, inclusivos, resilientes y sostenibles, mientras se mantienen los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema», según explicó Catalá.

Por ello, el banco de inversiones asiático ha iniciado la búsqueda de un espacio en la Marina de Valencia en el que pueda abrir una delegación en las próximas semanas. Sin embargo, los representantes de la entidad ya conocen algunos de los escenarios destacados del ecosistema startup, con el que, según ha podido saber este periódico, tienen intención de colaborar para encontrar soluciones que puedan trasladarse tanto a Asia como al Pacífico. En una primera visita a la ciudad, varios miembros del Banco Asiático de Desarrollo hicieron una introducción al ecosistema de innovación valenciano en el edificio de La Harinera de la mano de representantes del ayuntamiento y del sector.

Por el momento, se desconoce la inversión que supondrá para la ciudad la llegada de una entidad conformada por 68 miembros de la que Estados Unidos y Japón son los principales accionistas, con un 15% de las acciones. Sin embargo, fuentes próximas a la negociación confirman que la intención de la entidad financiera es incluir una partida importante en su presupuesto de 2026 para poder interactuar de manera directa con todo el ecosistema emprendedor valenciano.

Del mismo modo, la autorización concedida por parte del Gobierno central para que el Banco Asiático del Desarrollo pueda llegar a Valencia también permite a la entidad invertir y contratar personal en la ciudad, lo que hace pensar en que su llegada a la capital del Túria podría tener un impacto económico directo para la ciudad.

Hasta ahora el BAsD operaba en Valencia a través de un convenio con el Centro Internacional de Computación de Naciones Unidas (UNICC), con sede en Quart de Poblet. Sin embargo, el acuerdo no permitía a la entidad realizar inversiones o incrementar la plantilla al no estar definido el marco legal ni las condiciones bajo las que podía ejecutar las actuaciones.

Cabe recordar que la entidad fue creada en 1966 por 31 países y que en la actualidad cuenta actualmente con 68 miembros, de los que 49 son regionales y 19 no regionales, según la información que recoge la web del Tesoro Público, dependiente del Ministerio de Economía. Sus principales accionistas son Estados Unidos y Japón, ambos propietarios de un 15% de las acciones.

Los países se agrupan en 12 sillas (ocho de países regionales y cuatro de países no regionales), con un director ejecutivo, un alterno y dos consejeros. La junta de gobierno delega la gestión diaria del banco en el directorio ejecutivo.

El gobernador por España es el ministro de Economía y el gobernador alterno, el secretario de estado de Economía. España comparte representación en el directorio ejecutivo (silla) con Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Suiza, que conjuntamente tienen el 6,22% de los votos.