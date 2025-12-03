Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Masato Kanda, presidente del Banco Asiático de Desarrollo. LP

El Banco Asiático de Desarrollo tendrá en Valencia su única sede tecnológica europea

Los representantes de la entidad financiera que trabaja para erradicar la pobreza en Asia y el Pacífico buscan sede en la Marina después de dos años de negociación con el Gobierno central

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:49

Comenta

El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD, ADB) tendrá su nueva casa en Valencia. Así se ha confirmado este martes en un acto celebrado en The ... Terminal Hub en el que representantes de la entidad financiera que trabaja para erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida en distintas áreas de Asia y el Pacífico han recibido el Host Agreement (el documento necesario para establecer el marco legislativo al que un organismo internacional debe acogerse para operar en otro país) por parte del Gobierno central para poder asentarse en la capital valenciana, tras casi dos años de negociación.

