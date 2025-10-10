Último día para acudir a la opa: BBVA y Sabadell se la juegan bajo el foco de la CNMV

Llegó el día. Los accionistas de Banco Sabadell tienen hasta este viernes a las doce de la noche para decidir si aceptan la opa de ... BBVA, en una jornada de alto voltaje marcada por la guerra de cifras que ha estado presente durante estos 17 largos meses de proceso. Una batalla en la que cada entidad ha intentado defender su postura y objetivo, pero que ha terminado con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) bajando al barro para pedir calma y evitar posibles especulaciones que afecten a los accionistas.

El malestar es evidente en el supervisor, al que no le ha gustado la presión recibida por parte de los dos bancos en torno a la normativa de la ley de opas en aspectos como cuáles serían los criterios para fijar el precio de una segunda oferta que BBVA tendría que lanzar de quedarse por debajo del 50% y rebajar el umbral de aceptación mínimo al 30%.

Una posibilidad que el banco vasco niega. Está convencido de que superará ampliamente el 50%. Pero la mayoría de analistas y el propio mercado estima que la horquilla se quedará entre el 30% y el 50%, lo que obligaría a esa segunda opa. La previsión es mucho más ajustada en la cúpula del Sabadell, donde siguen manteniendo, al menos públicamente, que a la entidad de Carlos Torres le resultará muy difícil superar el 30%.

Con esos dos escenarios tan dispares sobre la mesa, los accionistas siguen votando en estas últimas horas en las que las dos entidades han movilizado a todas sus sucursales para trabajar prácticamente en exclusiva en la opa, teniendo en cuenta que hasta esta misma noche se puede seguir votando y, también, revocar cualquier decisión tomada en los últimos días.

Los resultados no se conocerán hasta el próximo 17 de octubre, pero es previsible que ambos bancos tengan en las próximas horas un escenario global de cómo quedará retratado cada uno en la foto final. BBVA dice contar con el apoyo casi unánime de los institucionales y fondos de gestión activa que, según Banco Sabadell, pesan un 35% en su estructura accionarial. Entre ellos, David Martínez, el consejero díscolo con un 3,8% del capital qeu acudirá con todo a la opa. En ellos pesan algunas dudas, como el riesgo de que el veto a la fusión se extienda de tres a cinco años, poniendo en jaque las sinergias esperadas.

En todo caso, la vasca confía en recabar su apoyo y también en hacerse con la mitad del 20% que representan los fondos pasivos. Y queda por saber qué haran los gigantes con representación en los dos bancos, como BlackRock, Vanguard y muchos otros que son clave para que BBVA consiga el apoyo necesario de los institucionales para alcanzar su objetivo, sin contar ya con el 5% que posee Zurich en Sabadell y que la aseguradora no venderá, en aras de proteger su alianza de bancaseguros con la catalana.

El foco también está en los minoristas, donde existen más dificultades para estimar los datos. Pesan un 40% en el capital de Sabadell. Y la entidad asegura que, de ellos, un 80% son clientes con acciones depositadas. De esos, apenas un 1% habrían acudido al canje, según apuntan en el banco.

BBVA ha explicado estos días que de estos minoritarios, el 40% tienen depositados sus títulos en el banco vasco. Pero esa cifra no puede ser tomada como referencia como indicador porque apenas suponen el 2% del capital.

La tensión es máxima. Y no cesará con el final del periodo de aceptación, pues el resultado final no se conocerá hasta el próximo viernes y fuentes del mercado dejan claro que la cotización de los dos bancos se verá afectada por los distintos intereses, ante la posibilidad de una posible segunda opa y el precio de referencia al que se marcará. De ahí que la CNMV esté especialmente vigilante en las próximas jornadas, también poniendo el foco sobre las propias entidades, a las que ya ha acusado de especular y confundir al mercado con la batalla de cifras abierta desde hace meses. Una guerra empresarial sin precedentes en el sector en la que han entrado a jugar incluso las descalificaciones personales.