Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (i.), junto al consejero delegado, César González-Bueno. Efe

Solo un 2,8% de los clientes con acciones depositadas en Sabadell acuden a la opa de BBVA

Esta cifra representa el 1,1% del capital de la vallesana, mientras el foco se desvía ahora a los institucionales

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 14 de octubre 2025, 07:46

Comenta

Los clientes de Banco Sabadell con acciones depositadas en el banco dicen 'no' a la opa de BBVA. En un hecho relevante remitido a ... la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad ha confirmado que del 30,8% del capital que suponen estos inversores -de los que tienen los datos- en su estructura accionarial, apenas han aceptado la oferta de la vasca un 2,8%, con un número total de acciones que representan el 1,1% del capital social total del banco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  4. 4 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  5. 5 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  6. 6 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  7. 7 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  8. 8

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  9. 9 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  10. 10 Pánico en Gandia: «El techo de la guardería de mi hija se ha caído y he tenido que ir corriendo a por ella»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Solo un 2,8% de los clientes con acciones depositadas en Sabadell acuden a la opa de BBVA

Solo un 2,8% de los clientes con acciones depositadas en Sabadell acuden a la opa de BBVA