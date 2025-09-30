Sabadell responde a BBVA y vuelve a elevar su objetivo de remuneración al accionista hasta los 1.450 millones
El consejo de administración del banco catalán incrementa la remuneración con cargo al ejercicio 2025 desde su nivel actual de 1.300 millones de euros
Madrid
Martes, 30 de septiembre 2025, 17:45
Sabadell responde al BBVA con sus mismas armas: el consejo de administración ha aprobado este martes un incremento del dividendo al accionista con cargo ... al ejercicio 2025 desde su nivel actual de 1.300 millones de euros a alrededor de 1.450 millones de euros. El banco atribuye su decisión a «la positiva evolución del negocio, los resultados y la generación de capital» de este año y propone la sexta subida del dividendo desde que BBVA lanzó la opa.
Según el comunicado enviado por Banco Sabadell a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo reunido este martes ha procedido a incrementar el objetivo de remuneración al accionista con cargo al ejercicio 2025 desde su nivel actual de 1.300 millones de euros a alrededor de 1.450 millones de euros. «Esta actualización se lleva a cabo con antelación a la comunicación de resultados del tercer trimestre de 2025 que Banco Sabadell llevará a cabo el próximo día 13 de noviembre, considerando que el plazo de aceptación de la oferta pública voluntaria de adquisición formulada por BBVA termina el próximo 10 de octubre», explican.
El banco ha explicado que la decisión se basa en el «seguimiento continuado de la marcha del ejercicio, y con base en la positiva evolución del negocio, los resultados y la generación de capital». Y ha añadido que la actualización se ha realizado «con el objeto de que los accionistas de Banco Sabadell dispongan de la información más actualizada posible» a la hora de tomar su decisión en relación con la opa.
