Una oficina del Banco Sabadel. Eva Parey

Sabadell responde a BBVA y vuelve a elevar su objetivo de remuneración al accionista hasta los 1.450 millones

El consejo de administración del banco catalán incrementa la remuneración con cargo al ejercicio 2025 desde su nivel actual de 1.300 millones de euros

Clara Alba

Clara Alba

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:45

Sabadell responde al BBVA con sus mismas armas: el consejo de administración ha aprobado este martes un incremento del dividendo al accionista con cargo ... al ejercicio 2025 desde su nivel actual de 1.300 millones de euros a alrededor de 1.450 millones de euros. El banco atribuye su decisión a «la positiva evolución del negocio, los resultados y la generación de capital» de este año y propone la sexta subida del dividendo desde que BBVA lanzó la opa.

