Sabadell da carpetazo a la opa con un beneficio récord de 1.390 millones

Banco Sabadell da carpetazo a la opa de BBVA con un beneficio récord de 1.390 millones de euros en los nueve primeros meses de ... 2025, un 7,3% más que evidencia cómo el asalto del banco vasco a la vallesana no ha frenado el ritmo comercial de la entidad. Todo lo contrario.

El banco presidido por Josep Oliu aceleró en sucursales con un incremento del 8,1% en los volúmenes de crédito concedido (exTSB) y en los recursos de clientes (que exTSB suben un 15,4% en fuera de balance, y un 5% en balance). Eso, sumado a la reducción de las provisiones (-29,3% exTSB) «por el mejor perfil crediticio», según apunta en un comunicado, contribuyó a estas cuentas, un trimestre más, históricas para la entidad.

Lo que sí se ha dejado notar en las cuentas es el impacto de los menores tipos de interés, que ha pasado factora al margen de intereses de la entidad con una caída del 3,2% interanual y del 0,5% trimestral, hasta los 3.628 millones de euros. A cambio, las comisiones netas suben a 1.032 millones, un 3,7% sin incluir a TSB, como consecuencia de unas mayores tasas de gestión de activos y seguros.

«Una vez concluida la opa, los sólidos resultados del tercer trimestre reafirman a la entidad en sus objetivos de final de año establecidos en el Plan Estratégico 2025-2027, y confirman nuestras previsiones de retribución al accionista de 6.450 millones de euros en el trienio», apuntó el consejero delegado, César González-Bueno.

El dividendo ha sido precisamente uno de los grandes argumentos en la defensa numantina del banco contra BBVA. Y la entidad ha querido despejar cualquier atisbo de duda sobre su capacidad de generar capital para mantenerlo. «El dividendo por acción será superior en los próximos tres años a los 20,44 céntimos pagados con cargo a 2024, y la rentabilidad estará en el 16% al final del plan, que está centrado en el crecimiento y la retribución al accionista, con España como mercado central de actuación», apunta la entidad.

La ratio CET1 fully-loaded crece 18 puntos básicos en el trimestre y 72 puntos básicos en el ejercicio actual, lo que lleva a una ratio del 13,74% a final de septiembre. Antes de deducir los dividendos, el capital generado este año es de 176 puntos básicos.

Negocio bancario

Con respecto a la actividad comercial, el crédito vivo de Banco Sabadell presenta una evolución positiva en términos interanuales debido al buen comportamiento en España, con crecimientos en todos los segmentos, entre los que destaca la inversión en empresas y el crédito al consumo. En concreto, la inversión crediticia viva exTSB cerró el pasado mes de septiembre con un saldo de 120.103 millones de euros, un 8,1% más.

En España, la concesión de hipotecas crece un 26% interanual hasta septiembre, y alcanza los 5.062 millones de euros, con un aumento del crédito vivo del 5,6% interanual. Por su parte, el nuevo crédito al consumo ha alcanzado los 2.216 millones de euros entre enero y septiembre, con un crecimiento del 19% interanual, incremento que se replica en la cartera total viva de consumo.

La producción de préstamos y créditos a empresas en España asciende a 13.902 millones de euros, un 1% menos interanualmente, mientras que la financiación de circulante totaliza 26.415 millones, un 0,2% más que el año anterior. La cartera total de este segmento crece un 6,2% interanual.

También registra una tendencia positiva la facturación de tarjetas, que avanza un 6%, hasta 19.575 millones de euros a cierre de septiembre; y de datáfanos o TPVs, que se incrementa un 2% en los nueve primeros meses delejercicio, con 43.683 millones de euros.

Por último, TSB -que seguirá aportando a los resultados del grupo hasta que se complete su venta al Santander- reportó hasta el cierre del tercer trimestre un beneficio neto individual de 198 millones de libras, lo que representa un alza del 43,9%, debido al control de los costes y al efecto positivo de la cobertura de tipos (structural hedge). La filial británica concluyó los nueve primeros meses del ejercicio con una aportación al Grupo Banco Sabadell de 242 millones de euros.