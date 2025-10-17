Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente colapsa la V-30 y un camión averiado provoca largas colas en la Pista de Silla
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, junto al presidente del banco JOsep Oliu. EP

Josep Oliu, tras la victoria frente a BBVA: «Esta es la mejor salida para todos»

El presidente de Banco Sabadell evita 'hacer sangre' pese a su contundente triunfo frente a Carlos Torres y asegura que los dos bancos generan más valor por separado que juntos

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:05

Comenta

Banco Sabadell opta por la moderación pese a la sensación de euforia que anoche inundó la central de Sant Cugat tras conocerse el estrepitoso frcaso ... de la opa de BBVA, que apenas logró atraer a un 25% de aceptación de los accionistas. «Es una gran satisfacción confirmar que Banco Sabadell podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años», ha asegurado el presidente de la entidad, Josep Oliu que, lejos de hacer sangre con su rotunda victoria, ha explicado que «Banco Sabadell y BBVA son dos grandes entidades que generan más valor por separado que juntas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  5. 5 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  6. 6

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  7. 7

    Bernabé apunta a Feijóo: «Ahora se entiende por qué lleva 11 meses sosteniendo a Mazón»
  8. 8

    Los bomberos, cuando recibieron la orden de vigilar el Poyo: «Bueno, si queréis justificar un poco el trabajo...»
  9. 9

    Los vecinos de Calicanto ya no tendrán que pagar de forma obligatoria la seguridad privada
  10. 10 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Josep Oliu, tras la victoria frente a BBVA: «Esta es la mejor salida para todos»

Josep Oliu, tras la victoria frente a BBVA: «Esta es la mejor salida para todos»