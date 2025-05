La gran banca se planta ante la agresividad de la guerra hipotecaria

Las hipotecas se han convertido en uno de los productos estrella de la banca para ganar ritmo comercial y compensar el impacto de la bajada ... de los tipos de interés en sus márgenes. Eso, sumado a la reactivación del mercado de la vivienda en España -las compraventas aumentaron un 40,6% interanual en mayo-, ha favorecido que el sector haya disparado la concesión de este tipo de préstamos a 19.444 millones de euros en el primer trimestre, según los últimos datos del Banco de España.

La cifra implica un repunte del 25,4% respecto al mismo trimestre del año anterior, gracias a varios factores. Por un lado, la resistencia de los hogares españoles -ahora mucho menos endeudados que en la anterior crisis financiera- a la incertidumbre económica global. Por otro, la caída del euríbor con las bajadas de tipos del Banco Central Europeo (BCE), con el indicador rondando el 2% durante todo mayo.

El entorno ha dejado un escenario perfecto para azuzar la guerra hipotecaria entre las distintas entidades. Pero las ofertas del escaparate bancario han sido tan agresivas estas semanas que algunos grandes bancos han dicho 'basta'. Es decir, no están dispuestos -o más bien no les compensa- a seguir participando de esta lucha en la que han llegado a verse tipos fijos al 1,8% para los perfiles más solventes y con propuestas personalizadas. «Nuestros usuarios han firmado durante todo el primer trimestre un TIN medio del 2,23% en hipotecas fijas, el más bajo desde octubre de 2022», apunta Marcel Beyer, CEO del comparador financiero iAhorro.

La cifra 19.444 millones de euros concedieron los bancos en hipotecas en el primer trimestre, un 25,4% más que el año pasado.

Frente a este escenario general, Ricard Garriga, director general y cofundador de Trioteca, explica que «estamos viendo cómo algunas entidades están empezando a subir sus tipos de interés, pese a la bajada generalizada del euríbor». El experto justifica este fenómeno por esa necesidad de algunos bancos de reducir la distancia de los tipos que ofrecen con los oficiales y así garantizar su rentabilidad.

El mensaje ya se ha empezado a trasladar desde gigantes como Santander o BBVA. «El 'pricing' está siendo extremadamente agresivo; a estos precios no vemos valor», apuntaba recientemente el consejero delegado del banco vasco, Onur Genç. En el mismo sentido se manifestaba su homólogo en la entidad cántabra, Héctor Grisi, donde ven este segmento de mercado «demasiado competido». A la entidad no le merece la pena arriesgar capital a estos niveles.

Euríbor El tipo medio de las hipotecas fijas bajó del 3% en febrero por primera vez en casi dos años

Esto no quiere decir que vayan a subir los tipos de interés de sus hipotecas;ni que vayan a frenar en su concesión. Ni mucho menos. Nadie quiere perder el tren del repunte de la demanda, pero con ciertos límites. La estrategia de Santander y BBVA pasaría simplemente por no ofrecer algo que no les es rentable, en medio de esa batalla encarnizada que sí se libra en otras entidades como CaixaBank, Bankinter o los de menor tamaño.

Estrategia

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ya apuntó recientemente a que el impulso inmobiliario se mantendrá ante una economía donde la inmigración, los bajos tipos de interés y la creación de empleo sostendrán la demanda de hipotecas. Yes aquí donde buscan posicionarse también las pequeñas, para aprovechar y seguir compitiendo vía precio. También saben que el negocio ya no es tan rentable como hace unos meses. Pero fuentes del sector explican que, para estas entidades, este tipo de préstamos son el producto ideal para ampliar su base de crédito y, sobre todo, captar nuevos clientes vinculados, los más difíciles de conseguir.

«Es posible que conceder una hipoteca no nos salga rentable a los tipos actuales, pero si logramos que un cliente contrate -a partir de este préstamo- otros productos como los seguros o un fondo de inversión, será positivo para los ingresos», reconoce un alto directivo del sector, donde los tipos fijos han vuelto a ganar terreno. «En abril del año pasado suponían el 51,9% de los préstamos para vivienda inscritos en el Registro de la Propiedad tenían un tipo fijo;en febrero de este año ya representaban un 64,6% respecto al total, mientras que el resto (un 35,4%) contaban con un tipo variable o mixto», señala Miquel Riera, analista hipotecario de HelpMyCash. Es el mayor peso desde febrero de 2023.