Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, participa en el Foro Nueva Economía celebrado en Madrid

Gortázar (CaixaBank) alerta de la brecha generacional desatada por la crisis de la vivienda

El consejero delegado de la entidad recuerda que la diferencia entre el patrimonio medio de los mayores de 64 años y los menores de 35 se ha multiplicado por 11 en los cuatro años

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:21

Comenta

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, sitúa la crisis del acceso a la vivienda en España como uno de los principales riesgos para la ... economía nacional. Durante su intervención en el Foro Nueva Economía celebrado este miércoles en Madrid, el banquero pidió a los partidos dejar a un lado la guerra política para centrarse en alcanzar un pacto que sirva para sacar adelante soluciones a este grave problema que, a su juicio, «puede generar un cuello de botella para la evolución de la economía y un serio problema social».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  2. 2 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  3. 3 Sanidad retira de forma preventiva siete lotes de productos cárnicos tras una alerta alimentaria
  4. 4 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  5. 5

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  6. 6 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas
  7. 7

    La jueza apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre cuándo supo que había muertos
  8. 8

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  9. 9

    La televisión se apaga para el Valencia
  10. 10

    Un jefe de equipo del 112 a la jueza: «El 29 fue un día normal para mí. Nadie me pidió colaborar en la sala»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gortázar (CaixaBank) alerta de la brecha generacional desatada por la crisis de la vivienda

Gortázar (CaixaBank) alerta de la brecha generacional desatada por la crisis de la vivienda