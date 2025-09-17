Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el presidente de BBVA, Carlos Torres. Efe

El Gobierno pide una prórroga a Bruselas para responder al expediente por su irrupción en la opa de BBVA al Sabadell

La Comisión Europea quiere comprobar que el Ejecutivo se ajustó a las reglas del mercado al elevar la operación al Consejo de Ministros

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:38

El Gobierno ha solicitado a Bruselas una prórroga del plazo para remitir a toda la información solicitada en torno a su actuación durante el proceso ... de opa de BBVA a Banco Sabadell. La Comisión Europea abrió en julio un expediente al Ejecutivo para comprobar que su irrupción en la operación -con la decisión de elevarla al Consejo de Ministros en base al «interés general»- cumplió con las reglas del mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3 Muere Robert Redford a los 89 años
  4. 4 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  5. 5

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  6. 6 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró
  7. 7

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València
  8. 8 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros
  9. 9

    Los chiringuitos inician su adiós en Valencia
  10. 10

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno pide una prórroga a Bruselas para responder al expediente por su irrupción en la opa de BBVA al Sabadell

El Gobierno pide una prórroga a Bruselas para responder al expediente por su irrupción en la opa de BBVA al Sabadell