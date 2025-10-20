Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Oreja de Van Gogh y Aitana retrasan la venta de entradas para el Roig Arena por la caída de Amazon Web Services
El consejero delegado de Banco Sabadell, Josep Oliu, junto al presidente del banco, Josep Oliu. EP

David Martínez, el consejero rebelde del Sabadell, intenta un acercamiento a Oliu tras el fracaso de la opa

El mexicano, con un sillón en la catalana y un 3,86% del capital, felicita a la entidad tras unas semanas de máxima tensión por su decisión de acudir a la oferta de la vasca

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:02

Comenta

David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA, intenta limar tensiones con la cúpula de la catalana tras el ... fracaso de la operación. El mexicano, que se enfrenta a una situación extremadamente delicada en el consejo, ha remitido una carta a Bloomberg en la que felicita al Sabadell por su victoria y asegura estar «plenamente convencido» de la estrategia del banco en solitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  4. 4 Así son las mejores patatas bravas de Valencia
  5. 5

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  6. 6

    La misma riada, 75 años después
  7. 7 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  8. 8

    Perfil de un asesino en serie: «Tenía un control absoluto de sus emociones y nunca me habló de familia, amigos o de Valencia»
  9. 9 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  10. 10 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias David Martínez, el consejero rebelde del Sabadell, intenta un acercamiento a Oliu tras el fracaso de la opa

David Martínez, el consejero rebelde del Sabadell, intenta un acercamiento a Oliu tras el fracaso de la opa