CaixaBank, sobre los casos de corrupción: «Perjudican la confianza en las instituciones y no son buenos para la economía»

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, se ha pronunciado este miércoles sobre los últimos casos de corrupción en la política española (Koldo García, ... Santos Cerdán, Cristóbal Montoro, etc.) A su juicio, «perjudican la confianza de los ciudadanos en las instituciones y no son buenos para la economía».

Así se ha pronunciado en el transcurso de la presentación de los resultados del primer semestre de 2025 de la entidad financiera, que ha cerrado con un beneficio neto de 2.951 millones, un 10,3% más que en el mismo periodo de 2024, por el fuerte crecimiento de la actividad.

No ha sido el único tema de actualidad política que ha abordado el consejero delegado de CaixaBank en su encuentro con los medios. Ha sido el caso de la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), prorrogados desde 2023 por el Gobierno de Pedro Sánchez, quien el pasado lunes, en su balance del curso político, se comprometía a presentar cuentas para 2026.

Para Gortázar, la ausencia de PGE «no es una buena noticia». A su juicio, «es una demostración de la falta de consenso político e impide tomar decisiones a largo plazo. Eso no es bueno. Es verdad que al mismo tiempo la economía está mostrando atracción; si hubiera presupuestos sería mayor y podríamos acometer proyectos de calado y a largo plazo».

En este sentido, durante su intervención en la sede social de la entidad en Valencia, el consejero delegado ha destacado la buena marcha de la economía española: «Hay incertidumbres geopolíticas, pero la inercia de la economía es muy fuerte y consigue seguir avanzando a pesar de los inconvenientes».

Respecto al impacto de los aranceles de Estados Unidos sobre la economía española, Gortázar se ha mostrado conformista: «Es un mal menor. No es el acuerdo que nos hubiera gustado pero Europa no tenía opción de no llegar a un acuerdo con EE UU». A su juicio, los acuerdos alcanzados demuestran la escasa fuerza de negociación de Europa, «lo que nos debe hacer reflexionar sobre la idea de profundizar en la Unión y reforzar su papel».

Y sobre la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, que ha entrado en su recta final, ha declinado realizar una valoración de su impacto al día siguiente de que se resuelve, como ha sido preguntado. «No sé qué va a ocurrir… Saldrá el sol y tendremos un día de actividad normal. Es una operación de mercado y tendrá un resultado u otro pero sector bancario seguirá para adelante. Estarán afectadas las entidades partícipes pero, por lo demás, vemos normalidad. El mercado es grande y hay mucho que hacer», se ha limitado a señalar.

El turismo, «una bendición»

Gortázar también ha sido interpelado por el actual modelo productivo en España, debido al peso que tiene el sector turístico. «El turismo es una bendición para España pero su aportación será menor por el crecimiento registrado en los últimos año. Seguirá aportando pero no al ritmo actual«, ha comentado.

Partidario de su ordenación «donde sea necesario» por la saturación existente, el responsable de CaixaBank ha señalado las dos oportunidades que tiene este sector económico, mediante la prolongación de las temporadas turísticas actuales y su extensión a otras partes de España, «vinculado a la evolución de temperaturas».

«Demonizar el turismo es un error», ha puntualizado al tiempo que ha añadido la necesidad de apoyar otros sectores como la industria, con inversión, agilidad administrativa para evitar cuellos de botella o solucionar tema energético. «No podemos cargarnos el turismo sino reforzar pilares adicionales. España puede hacer más cosas que sol y playa», ha concluido Gortázar.