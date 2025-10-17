Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia empezará a multar en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
REUTERS

Bruselas mantiene abierto el procedimiento de infracción a España por su intervención en la opa del BBVA al Sabadell

La Comisión Europea sostiene que ciertas disposiciones de la ley española obstaculiza este tipo de operaciones y que vulneran la ley europea

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:11

Comenta

La Comisión Europea ha anunciado este viernes que mantendrá abierto el procedimiento de infracción contra España, que inició al considerar que el Gobierno se habría ... extralimitado al imponer más condiciones a la operación del BBVA sobre el Banco Sabadell, como fijar plazo mínimo de tres años para la fusión de las dos entidades. El Ejecutivo comunitario mantendrá la investigación a pesar de la opa fallida, al considerar que el país ha vulnerado tres normativas europeas: la legislación relativa al Mecanismo Único de Supervisión, la directiva de Requisitos de Capital y las disposiciones del Tratado de la Unión Europea (UE) sobre la libre circulación de capitales y de establecimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  6. 6 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  7. 7 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  8. 8

    La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con inversiones inmobiliarias y préstamos privados
  9. 9

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  10. 10

    Los bomberos, cuando recibieron la orden de vigilar el Poyo: «Bueno, si queréis justificar un poco el trabajo...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bruselas mantiene abierto el procedimiento de infracción a España por su intervención en la opa del BBVA al Sabadell

Bruselas mantiene abierto el procedimiento de infracción a España por su intervención en la opa del BBVA al Sabadell