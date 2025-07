La Audiencia Nacional reprime el plan de Foment para intervenir en la opa de BBVA

La Audiencia Nacional pone fin a las aspiraciones de Foment del Treball para invalidar el análisis que la Comisión Nacional de los Mercados y la ... Competencia (CNMC) realizó sobre la opa de BBVA a Banco Sabadell, en el que la patronal catalana no pudo participar tras denegar su petición el organismo presidido por Cani Fernández.

En un auto adelantado por 'El Confidencial' la justicia desestima las medidas cautelares solicitadas por Foment para que se suspendiese el análisis de la CNMC hasta que su recurso se resolviese, con la esperanza de poder personarse en el expediente como parte interesada y mostrar su firme rechazo a la operaicón. En el mismo sentido, se solicitó a la justicia que validase ese derecho a intervenir.

En su auto, la Audiencia Nacional asegura que la primera petición «excede el contenido de la resolución recurrida», advirtiendo de forma rotunda que el perjuicio alegado por Foment «no justifica alterar el procedimiento» que afectaba a la denominada Fase 2 (cuando se analizaron las nuevas condiciones a la opa que finalmente se acabaron imponiendo), pues eso habría afectado «gravemente» al interés público y a las dos entidades protagonistas de la operación bancaria del año. Y también a sus accionistas.

La CNMC siempre ha defendido su trabajo técnico. Y su presidenta, Cani Fernández, llegó a asegurar hace unos meses ante las críticas recibidas -especialmente por parte de la patronal catalana y algunos sindicatos- que «conviene matizar que el hecho de que una entidad no haya sido admitida no implica que no haya sido escuchada».

Fernández se ha empeñado en recordar en diversas intervenciones públicas que, entre el primer test de mercado y el impacto de los compromisos propuestos por BBVA «se ha escuchado a más de 58 entidades y, a algunas de ellas, en varias ocasiones».

En todo caso, la Audiencia Nacional no entra a valorar si la CNMC tenía o no razón al vetar la presencia de Foment en las alegaciones al expediente de la opa. Una decisión que podría llegar en una sentencia posterior, esperada también por los recursos interpuestos por UGT y algunas asociaciones empresariales catalanas, que tampoco pudieron participar del proceso.

No se espera, sin embargo, que los recursos afecten a una operación que ya ha entrado en su recta final, con la previsible apertura del periodo de aceptación para los accionistas del Banco Sabadell en la primera semana de septiembre.

Victoria para BBVA

El documento ahora conocido sí supone, en todo caso, una batalla ganada para BBVA, que de momento salva uno de los obstáculos judiciales que han surgido durante un proceso que acumula ya más de 14 meses y que ha sufrido duras críticas por parte de buena parte de la sociedad y del empresariado catalán.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, llegó incluso a solicitar al Gobierno que paralizase la opa, argumentando que la operación reduciría el crédito disponible para las pymes en unos 70.000 millones de euros.

Un argumento que utilizó para comenzar esa batalla judicial ahora fallida, pero que sí ha enmarañado la opa junto a otros procesos como el resuelto el pasado 4 de junio, cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo también desestimó la medida cautelarísima solicitada para que se suspendiese por la vía urgente la utilización de la consulta pública del Gobierno antes de elevar su análisis al Consejo de Ministros, que finalmente decidió aprobar la opa, pero vetando la fusión durante tres años prorrogable a otros cinco.