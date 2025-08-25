Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El corte total de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
Dos de las embarcaciones de Baleària. LP

Baleària gana peso en Canarias y el Estrecho tras adquirir parte del negocio de la naviera Armas Transmediterránea

El acuerdo, pendiente de la aprobación de la CNMC, incluye la explotación de los tráficos en la zona, la gestión de quince ferries y la incorporación de 1.500 trabajadores

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:27

La naviera Baleària continúa su expansión por los mares de la Península con la adquisición de parte de la naviera Armas Transmediterránea. El grupo ... con base en Dénia ha alcanzado un acuerdo para la explotación de los tráficos de Canarias, Alborán y parte del Estrecho junto a la gestión de 15 buques y la integración de 1.500 empleados de Tierra y Flota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  3. 3 La ley que permitirá que nuevos hogares con dos hijos pasen a ser familia numerosa espera en el Congreso
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  6. 6 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  7. 7 Una mañana en la piscina La Hípica de Valencia: la mejor opción si buscas tranquilidad
  8. 8 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  10. 10

    CA Osasuna - Valencia CF: una inquietante sospecha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Baleària gana peso en Canarias y el Estrecho tras adquirir parte del negocio de la naviera Armas Transmediterránea

Baleària gana peso en Canarias y el Estrecho tras adquirir parte del negocio de la naviera Armas Transmediterránea