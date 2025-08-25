Baleària gana peso en Canarias y el Estrecho tras adquirir parte del negocio de la naviera Armas Transmediterránea

La naviera Baleària continúa su expansión por los mares de la Península con la adquisición de parte de la naviera Armas Transmediterránea. El grupo ... con base en Dénia ha alcanzado un acuerdo para la explotación de los tráficos de Canarias, Alborán y parte del Estrecho junto a la gestión de 15 buques y la integración de 1.500 empleados de Tierra y Flota.

La empresa de Adolfo Utor cierra con éxito una negociación de varios meses, que deberá recibir el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para ser completada. La propia compañía no ha querido desvelar detalles económicos de la compra. Sin embargo, según apunta Eleconomista.es, la operación, que también incluye la venta de parte del negocio a la danesa DFDS, se ha cerrado por unos 300 millones de euros.

De tal modo, Baleària aumenta su presencia en la zona de Ceuta y Melilla, así como en la costa canaria, donde la compañía valenciana ya disponía de rutas diarias. Ahora, el grupo de Utor se garantiza el transporte de pasajeros y mercancia interinsular.

Según ha explicado la naviera canaria, las rutas interinsulares en Canarias, Canarias-Península, Alborán y Argelia generaron aproximadamente 420 millones de euros de ingresos en 2024. Los principales activos que forman parte de esta operación son los buques Volcán de Teno, Volcán de Tamadaba, Villa Tazacorte, Volcán de Tinamar, Volcán de Tindaya, Juan J Sister, Almariya y Volcán de Timanfaya, así como terminales portuarias, oficinas, concesiones y acuerdos de servicios en puertos que resultan críticos para las operaciones del Grupo en dichas regiones, entre ellos La Esfinge, Tenerife, Arrecife, Puerto Rosario, Cádiz, Melilla, Motril, Almería, La Palma, La Gomera, Valverde, Los Cristianos, Argelia y Nador.

Las rutas incluidas del Estrecho generaron aproximadamente 66 millones de euros de ingresos en 2024. Los principales activos adquiridos por Baleària en esta operación incluyen el buque Ciudad de Málaga y una concesión en Algeciras. Por su parte, DFDS adquiere los buques Volcán de Tamasite y Villa de Agaete, así como las concesiones y terminales de Algeciras, Ceuta y Tánger Med.

La culminación de ambos procesos de venta queda sujeta únicamente a las aprobaciones habituales de las autoridades de competencia. La compañía ya ha obtenido las autorizaciones necesarias de accionistas y acreedores para proceder a la implementación de ambas operaciones.

La adquisición de parte del negocio de Armas Transmediterránea supone para Adolfo Utor recoger «el testigo de la histórica Trasmediterránea y de la naviera Armas, tan enraizada y estimada en Canarias» al mismo tiempo que «consolidar la presencia de una naviera local competitiva» en un mercado marcado por la presencia de grandes grupos trasnacionales de gran tamaño y fortaleza financiera.

Junto a la explotación de las líneas marítimas de la naviera Armas Transmediterránea, el grupo Baleària también se encargará de gestionar una quincena de embarcaciones, que se sumarána los más de cuarenta buques con los que cuenta la compañía. Asimismo, la naviera dianense incorporará a 1.500 trabajadores a su plantilla hasta superar los 4.000 empleados en total.

La adquisición del negocio de Armas Transmediterránea en la zona sur del Mediterráneo no solo supone la consolidación de Baleària como una de las principales navieras del panorama nacional, sino también un reto mayúsculo. En esa línea, Utor ha explicado que Baleària es consciente del gran desafío que supone llevar a cabo este proceso: «Estamos preparados y convencidos de que seremos capaces de convertir este reto en una realidad y para ello contamos con la ilusión y el entusiasmo de todos nuestros grupos de interés, a los que incorporamos las sinergias y fortalezas de los nuevos equipos humanos».

Cabe recordar que la compañía de Dénia está inmersa en un proceso de plena expansión. Muestra de ello son los 309 millones invertidos durante el último año para la compra principalmente de nuevos barcos y en mejorar la eficiencia de la flota. De hecho, la inversión prevista es de 1.000 en el periodo 2017-2028 para 13 barcos y seis remotorizaciones. Por ejemplo, en los astilleros Armon de Gijón se está construyendo el tercer catamarán de última generación con motores duales a gas, que se prevé tener listo para finales de año.