Así reparte España las subvenciones que da al turismo: de los 5 millones a Vila-seca a los 30.000 euros de los Pueblos Más Bonitos El BOE publica el Real Decreto que regula las ayudas concedidas a diferentes instituciones y organismos sin concurso público

Nacho Ortega Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:49

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado un real decreto que regula la concesión directa de subvenciones en materia turística por un importe total de 7.823.400 euros durante el ejercicio presupuestario de 2025. La norma, publicada en el BOE del 4 de diciembre, permite otorgar estas ayudas de forma excepcional sin concurso público, justificándose en razones de interés público, social y económico.

La mayor partida individual corresponde al Ayuntamiento de Vila-seca (Tarragona), que recibirá 5 millones de euros para la construcción de un centro de interpretación que pondrá en valor los restos arqueológicos de la Villa Romana de Calipolis y la Red Natura 2000. Este proyecto, en la localidad donde está ubicado Port Aventura, tendrá plazo de ejecución hasta diciembre de 2028 y se centra en la transición verde, la eficiencia energética y la digitalización del destino Costa Dorada.

La segunda subvención más cuantiosa, de 1,55 millones de euros, se destinará a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar programas de conectividad aérea en la isla de La Palma. Esta ayuda responde a la necesidad de recuperar las rutas perdidas tras la erupción volcánica de 2021 y podrá ejecutarse hasta junio de 2027.

Listado de subvenciones (por orden de cuantía)

Ayuntamiento de Vila-seca (Tarragona) - 5.000.000 € - Centro interpretación Villa Romana de Calipolis

Comunidad Autónoma de Canarias - 1.550.000 € - Conectividad aérea isla de La Palma

FEMP - 200.000 € - Spain Convention Bureau y Red Villas Termales

Instituto Calidad Turística Española (ICTE) - 200.000 € - Promoción calidad turística

Confederación Empresarial de Hostelería - 120.000 € - Adaptación crisis climáticas

Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) - 80.000 € - Sostenibilidad hotelera

Ayuntamiento de Tortosa - 80.000 € - Terres Travel Festival

CEOE - 50.000 € - Campaña revalorización turismo español

Asociación Saborea España - 50.000 € - Eventos gastronómicos

Spain Film Commission - 50.000 € - FITUR Screen

ADEAC (Banderas Azules) - 50.000 € - Programa internacional

Fundación ONCE - 45.000 € - Accesibilidad Camino Santiago

Alianza Municipios Sol y Playa - 40.000 € - Turismo azul

ACEVIN (Ciudades Vitivinícolas) - 35.000 € - Observatorio enoturístico

Confederación Impulsa Igualdad - 30.000 € - Manuales accesibilidad

Ciudades Patrimonio Humanidad - 30.000 € - Plataforma digital

Asociación Ecoturismo España - 30.000 € - Observatorio ecoturismo

Pueblos Más Bonitos España - 30.000 € - Reducción plásticos

Castillos y Palacios Turísticos - 30.000 € - Comunicación producto

Fundación Mas Miró - 123.400 € - Actividades culturales

Otros beneficiarios de las subvenciones

Entre las entidades beneficiarias destacan la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que recibirá 200.000 euros para actuaciones del Spain Convention Bureau y la Red de Villas Termales, y el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), con otros 200.000 euros destinados a promoción y sensibilización en calidad turística.

La Confederación Empresarial de Hostelería de España obtendrá 120.000 euros, parte de los cuales se destinarán a analizar la afectación de situaciones climáticas extremas al sector hostelero y proponer medidas de adaptación, en respuesta directa a los efectos de la reciente DANA que ha afectado especialmente a la Comunitat Valenciana.

Otras ayudas relevantes incluyen 80.000 euros para el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), destinados a la mejora de la sostenibilidad hotelera, y la misma cantidad para el Ayuntamiento de Tortosa por la celebración del Terres Travel Festival, certamen internacional del audiovisual turístico.

Puedes leer el detalle de cada una de las subvenciones, el motivo por el que se conceden y la finalidad de las mismas, según el Decreto publicado en el BOE.

El decreto argumenta que estas subvenciones nominativas son necesarias porque están previstas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025, y que la prórroga presupuestaria imposibilita su aprobación por el mecanismo habitual. Las entidades beneficiarias tendrán cinco días desde la entrada en vigor del decreto para presentar su solicitud, y la Secretaría de Estado de Turismo dispondrá de un mes para resolver.