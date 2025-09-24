Avramar, líder mediterráneo e impulsor de la corvina en nuestro país

Suplementos Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:02 Compartir

El liderazgo de Avramar en la acuicultura a nivel europeo va más allá de toneladas o cifras de venta y se materializa en su decisivo papel a la hora de posicionar esta actividad -sostenible por definición- en la Comunitat Valenciana. Una de sus máximas es ‘Liderar con Responsabilidad’ y, bajo esta premisa, todas las prácticas inherentes al proceso de cultivo se llevan a cabo con un profundo respeto por el entorno, garantizando la salud y el bienestar de los peces y la protección del medio ambiente.

Gracias a su amplio bagaje y a su ‘know-how’, Avramar España forma parte activa de la vanguardia del sector, contribuyendo decisivamente a la consolidación y la profesionalización de esta industria.

La compañía lleva años trabajando codo a codo con instituciones que han sido fundamentales para el inicio de una nueva era de la acuicultura. Entre las colaboraciones más recientes, se encuentran las vinculadas al proyecto ThinkinAzul, puesto en marcha para proteger los ecosistemas marinos frente al cambio climático y la contaminación, así como para abordar los retos de la acuicultura, la pesca y el turismo.

Orientadas principalmente a proyectos de I+D+i y lideradas por el responsable de Avramar España en esta área, Javier Villa, destacan tanto su participación en investigaciones relacionadas con la respuesta al estrés en peces, desarrolladas por el grupo Fish NeuroBehaviour Lab (FNBL) del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC) de Castellón, como la colaboración con diferentes universidades.

Es el caso de la Universitat Politècnica de València (UPV), para testar el control de la automatización de la alimentación en las granjas marinas que la compañía acuícola posee en Alicante, mediante hidrófonos y ecosondas.

Con la Universitat Jaume I (UJI), la colaboración se está llevando a cabo con los grupos de investigación Interactive and Robotic Systems Lab (IRIS Lab) y Multiphase Fluids Group (GFM), en pro de la robotización de la acuicultura, la monitorización ambiental sensorizada y el desarrollo de sistemas automatizados dirigidos hacia la vigilancia y subsanación de daños estructurales.

Ampliar Eduardo Soler, responsable de Sostenibilidad, con un ejemplar de Corvina Rex. LP

Asimismo, es reseñable dentro del protagonismo de la compañía en el impulso al sector, la estrecha colaboración que mantiene con la propia patronal, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar), en lo relativo a sus estudios en el ámbito del bienestar animal y al fomento, entre otros, de sistemas más sostenibles que mejoren la calidad de vida de los peces.

Por último, cabe destacar el reconocimiento mundial a la genética de sus alevines, actuando también como proveedora para otras grandes empresas acuícolas internacionales.

Tahiche Lacomba, director general de Avramar España, enfatiza el papel clave de la acuicultura como respuesta a muchos de los desafíos que enfrenta el sistema alimentario mundial y, en ese sentido, subraya «la responsabilidad a la hora de facilitar el acceso de la población a una proteína marina de calidad. Todo ello, generando un impacto económico, social y medioambiental positivo a largo plazo». El directivo reflexiona sobre los casi 25 años de presencia en nuestro país: «Pronto cumpliremos un cuarto de siglo operando en España y, si bien el camino no ha estado exento de dificultades -como la borrasca Gloria, una pandemia o la importante subida del precio de las materias primas-, puedo afirmar con orgullo que estamos en uno de nuestros mejores momentos a todos los niveles».

Y es que, todo el equipo humano de la compañía siente pasión por el mar y un profundo respeto por el mismo. Así se proyecta en su ‘Memoria de Sostenibilidad’ que, con su lanzamiento hace tres años, fue la primera de toda la acuicultura mediterránea, posicionando a Avramar como pionera en calcular la huella de carbono de todo su proceso en los tres alcances, según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol).

La implicación de sus profesionales se pone de manifiesto también en hitos como el reconocimiento a Eduardo Soler, responsable de Sostenibilidad, nombrado recientemente embajador europeo de la acuicultura española ante la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare).

De este modo, no solo a través de su desempeño en Avramar, sino también desde esta dirección general de la Comisión Europea, encargada de desarrollar y aplicar las políticas de la UE relacionadas con la economía azul, Soler está aportando su granito de arena para la modernización del sector acuícola, así como para acercar la actividad al consumidor.

'Del huevo al plato'

Avramar cubre todo el ciclo y lo hace con una cadena de valor completa, integrada y totalmente vertical, fiel al concepto ‘Del huevo al plato’. Cuenta con tres criaderos de alevines, ubicados en Burriana, Águilas y Carboneras; tres centros de cultivos marinos, emplazados en mar abierto en los municipios de Calp, La Vila Joiosa y El Campello; una nave de redes de pesca y una planta de empaquetado, ubicadas ambas en Burriana, y oficinas en Valencia capital.

Las especies de cría que comercializa son dorada -‘Sparus aurata’-, lubina -‘Dicentrarchus labrax’- y corvina -‘Argyrosomus regius’- y todas ellas cuentan con el sello Crianza Mares y Ríos de España, el aval de frescura y origen promovido por Apromar.

Corvina Rex, buque insignia

Otro gran logro en su andadura ha sido la recuperación de un pescado tradicional del Mediterráneo, prácticamente extinguido en nuestro país. Todo un reto que culminó en 2016 con el lanzamiento de la primera marca de corvina del mercado: Corvina Rex.

La compañía ha potenciado todas las propiedades de la especie, poniéndola en valor tanto para el consumidor final como para los profesionales y, actualmente, produce más del 80% de la corvina comercializada en nuestro país.

El producto está enfocado principalmente a los canales ‘retail’ y ‘foodservice’ y Ángel León -el Chef del Mar- es su embajador de marca.

Avramar España cuenta con las certificaciones ASC e IFS, entre otras, y brinda un producto sostenible y de proximidad que ofrece máxima frescura, calidad inigualable, seguridad alimentaria y total trazabilidad.

Temas

Industria

Pesca

Sostenibilidad