La Seguridad Social ingresa 523 euros a medio millón de autónomos que sobrecotizaron

La Seguridad Social ha pagado de media 523 euros a cerca de medio millón de autónomos que sobrecotizaron en el ejercicio 2023, el primer año ... en el que entró en vigor el nuevo sistema del RETA que se basa en sus ingresos reales. Así lo desveló este lunes la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, durante su comparecencia en el Congreso, donde también avanzó que antes del 15 de junio se realizarán las devoluciones de las cuotas de más que abonaron los 40.000 trabajadores por cuenta propia que estaban en pluriactividad, después de semanas en las que el colectivo había denunciado que el pago se estaba retrasando.

Concretamente, solo un tercio de los autónomos eligió correctamente su base de cotización en 2023, algo que es normal que suceda puesto que hasta entonces la inmensa mayoría de los emprendedores (más del 80%) escogía la base mínima de cotización para pagar menos pese a tener ganancias superiores. Sin embargo, 2,12 millones cotizaron dentro de su tramo y, por tanto, no procede regularización, bien porque no cambian de tramo o bien porque 790.500 no tienen periodos regularizables (por estar bajo tarifa plana, subsidios u otras situaciones).

De los 1,58 millones de autónomos que han estado sujetos a cambios, 796.000 han cotizado por debajo de lo que les correspondía, 461.000 han cotizado por encima y de casi 324.000 no constan rendimientos computables. La devolución media que tendrán que hacer a la Seguridad Social esos 800.000 que pagaron menos de lo que debían según sus ingresos es de 473 euros. De esta forma, el proceso de regularización del ejercicio de 2023 termina con un superávit de 62,5 millones de euros para la Seguridad Social, según informó la ministra.

El Gobierno confía en que la Airef mejore al alza sus previsiones sobre las pensiones y abre la puerta a cambios en la clásula de salvaguarda

Durante la comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo, Saiz defendió vigorosamente la reforma de las pensiones diseñada por su antecesor, José Luis Escrivá, pese a los toques de atención que ha recibido de la Airef y de la Comisión Europea. Es más, la ministra se jactó de que las medidas implementadas para garantizar la sostenibilidad del sistema recibieron a finales de marzo el aval de la Airef y prevé que el nuevo informe que haga mejorará incluso las previsiones de gasto y de ingresos, una vez que ha cambiado ciertas reglas tras las advertencias europeas. Sin embargo, el Gobierno se abre a modificaciones y «está dispuesto a escuchar mejoras para la cláusula de salvaguarda de las pensiones. A escuchar a las autoridades nacionales e internacionales», precisó la ministra.