Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 24 municipios las cancelan
Un autónomo, al frente de su pequeño taller de coches. Antonio López Díaz

El nuevo sistema de cotización de los autónomos recauda más que antes

El Gobierno avanza en las nuevas cuotas para desplegar a partir del año que viene y modificará el cese de actividad para mejorarlo

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:18

Objetivo cumplido: el nuevo sistema de cotización para los autónomos ha conseguido recaudar en su primer año de despliegue más que antes. Así se lo ... comunicó el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales en la reunión que mantuvieron este lunes para avanzar en los nuevos tramos de cotización para el año que viene y siguientes, una reunión que han calificado como «positiva».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 24 municipios las cancelan
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  6. 6 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  7. 7 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 23 municipios las cancelan
  8. 8 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  9. 9 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  10. 10 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El nuevo sistema de cotización de los autónomos recauda más que antes

El nuevo sistema de cotización de los autónomos recauda más que antes