Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja 160.469 euros en un singular municipio con puerto y cuatro 'pueblos'
Un autónomo trabajando en su negocio. O. Chamorro

Los autónomos societarios marcan máximos y se afianzan como modelo de autoempleo

Suponen ya más de un tercio de los trabajadores por cuenta propia en España empujados por las ventajas fiscales y una mayor seguridad jurídica

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:04

Laura Martín es diseñadora gráfica. Empezó emitiendo facturas como autónoma directamente a sus clientes pero cuando el volumen de encargos aumentó, decidió crear una sociedad ... limitada (S. L.)de la que es dueña y gestora. Sigue siendo su propia jefa pero ahora está obligada a cotizar como autónoma societaria en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) porque trabaja dentro de su propia empresa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  3. 3 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  4. 4 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  5. 5 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  6. 6

    Los hilos de colores valencianos que ha usado Gucci o El Ganso se destiñen para siempre
  7. 7 Cinco actores de Puy du Fou, heridos tras volcar un coche de atrezzo durante un espectáculo
  8. 8 Detenido el autor del apuñalamiento a una anciana para robarle en Torrevieja
  9. 9 Una ciudad votará limitar el uso del móvil a 2 horas al día para prevenir los problemas de sueño y mentales
  10. 10 Sanidad exige la retirada de los supermercados de una marca de arroz vendido en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los autónomos societarios marcan máximos y se afianzan como modelo de autoempleo

Los autónomos societarios marcan máximos y se afianzan como modelo de autoempleo