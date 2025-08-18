La atracción estrella de Terra Mítica que lleva nueve años cerrada

J. G. / A. G. Lunes, 18 de agosto 2025, 00:51 Comenta Compartir

Justo desde la atracción de los coches de choque se observa lo que fue la entrada a la montaña rusa Colossus, uno de los emblemas del parque alicantino. En septiembre del pasado año, un padre se acercó a la joven que estaba al frente de la atracción infantil y preguntó: «¿Cuándo abre la montaña rusa?». «Lleva cerrada diez años», le respondió la empleada de las instalaciones. Despistados, o mejor dicho, desconocedores de la historia del parque, son habituales ante la larga extensión de vías. Los parques siempre presumen de supuestos récords, que si la más larga, la más rápida, la de mayor pendiente o número de inversiones... Son datos que aprecian los fanáticos de estas diversiones. Pero el caso es que la montaña de madera, que se aproximaba a los 100 km/h, se cerró por falta de mantenimiento. Y en ese estado de aparente abandono sigue junto al también icónico letrero. El coste era inasumible para los propietarios. Al parecer, las elevadas temperaturas hacen que la madera se dilate y eso obliga a una exhaustiva revisión de todo el circuito. En cierta medida, el abandono que sufre el parque se manifiesta en situaciones como esta donde lo que debió ser el buque insignia -igual que en Port Aventura es el Dragon Khan o más recientemente el Shambala- permanece cerrado.

Temas

Terra Mítica