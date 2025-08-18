Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La icónica montaña junto al letrero del parque. LP

La atracción estrella de Terra Mítica que lleva nueve años cerrada

La falta de mantenimiento de la montaña rusa de madera impide su funcionamiento

J. G. / A. G.

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:51

Justo desde la atracción de los coches de choque se observa lo que fue la entrada a la montaña rusa Colossus, uno de los emblemas del parque alicantino. En septiembre del pasado año, un padre se acercó a la joven que estaba al frente de la atracción infantil y preguntó: «¿Cuándo abre la montaña rusa?». «Lleva cerrada diez años», le respondió la empleada de las instalaciones. Despistados, o mejor dicho, desconocedores de la historia del parque, son habituales ante la larga extensión de vías. Los parques siempre presumen de supuestos récords, que si la más larga, la más rápida, la de mayor pendiente o número de inversiones... Son datos que aprecian los fanáticos de estas diversiones. Pero el caso es que la montaña de madera, que se aproximaba a los 100 km/h, se cerró por falta de mantenimiento. Y en ese estado de aparente abandono sigue junto al también icónico letrero. El coste era inasumible para los propietarios. Al parecer, las elevadas temperaturas hacen que la madera se dilate y eso obliga a una exhaustiva revisión de todo el circuito. En cierta medida, el abandono que sufre el parque se manifiesta en situaciones como esta donde lo que debió ser el buque insignia -igual que en Port Aventura es el Dragon Khan o más recientemente el Shambala- permanece cerrado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  3. 3 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  4. 4

    Xirivella y Albalat dels Tarongers, los dos extremos de las piscinas valencianas
  5. 5 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola
  6. 6

    El cierre de seis playas a la semana en la Comunitat pone el foco sobre las acequias
  7. 7

    La startup valenciana que revoluciona la salud de las mujeres embarazadas y el postparto
  8. 8

    La batalla fiscal entre Gobierno y comunidades autónomas por las herencias catapulta las donaciones
  9. 9

    Una falla de vareta en el desierto de Nevada
  10. 10 Un camión arde y provoca un incendio en Quart de Poblet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La atracción estrella de Terra Mítica que lleva nueve años cerrada

La atracción estrella de Terra Mítica que lleva nueve años cerrada