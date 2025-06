Antonio Arranz: «La automoción valenciana tiene una oportunidad enorme para hacer una interacción con México ante la amenaza arancelaria»

La política arancelaria de Donald Trump ha provocado una reacción en cadena a nivel global. Algunos países buscan la fórmula para poder esquivar las ... tasas que propone el presidente estadounidense, mientras otros ganan protagonismo por su privilegiada ubicación y el supuesto trato preferencial, al menos de momento, que les ofrece el magnate, con impuestos inferiores para productos importados desde la zona del T-MEC. En ese escenario, México puede convertirse, como explica Antonio Arranz, CEO de DHL Express México, en un lugar de referencia para pequeñas y medianas empresas valencianas de sectores tan importantes como la autonomía o el textil.

-¿En qué punto se encuentra la relación empresarial entre la Comunitat y México?

-A partir de la pandemia se aceleró el tema de nearshoring (mudanza de fábricas) en México. Debido a los temas geopolíticos y también el cambio climático y el tema de crear resiliencia se creó esta situación de pasar de cadena de suministro justo a tiempo a cadena de suministro confiable. Eso lo que hizo es que todas las compañías pensaran: «Okey, no solamente tengo que estar en China o en algún lado, sino que estar en dos o tres sitios». México tiene dos ventajas: una frontera enorme y 130 millones de mexicanos, la gran parte joven. Y obviamente eso te permite atender al mercado americano. En los últimos años México ha tenido una aceleración de compañías localizándose allí, principalmente del sector automotriz, pero también interesante para el mercado español y para el caso de Valencia el sector de la moda también se ha vuelto masivo.

-¿Qué tipo de empresas se instalan allí?

-Han llegado marcas grandes. Pero luego hay empresas chiquitas que están tratando de ir. DHL Express España ha crecido 21% las exportaciones de Valencia hacia México y Latinoamérica. Y el 38% de lo que estamos exportando de Valencia va a México. Luego, sigue Colombia y Argentina. Esos son los tres grandes bloques. Pero la gran oportunidad que tiene la Comunitat Valenciana es que tienen una industria automotriz y México está creciendo fuertemente. Las pymes y medianas empresas tienen una oportunidad enorme de situarse ya sea físicamente en México o de hacer una interacción allí.

-Los aranceles ponían en riesgo unos 184 millones para la industria auxiliar valenciana, sobre todo debido a la exportación de componentes y piezas.

-Lo que creemos que va a pasar es que la denominación de origen es sumamente importante. Esto significa que la pieza tuvo que haber sido producida en México, Estados Unidos o Canadá. Ahí lo que necesitamos es tener todas las partes intermedias venidas de todas las partes del mundo y convertirlas en México.

-Ahora mismo nos encontramos en mitad de una tregua. ¿Qué sucederá cuando la amenaza arancelaria se convierta en una realidad?

-Esto cambia cada día. Ahora mismo están suspendidos los aranceles para piezas intermedias (aquellas importadas del marco T-MEC), pero puede volver en cualquier momento. Si quedara como está ahora, ahí es donde las empresas valencianas tienen que buscar a México para reacomodarse dentro de la cadena de suministro.

-¿Se ha producido ya algún movimiento por parte de empresas valencianas del sector?

-Como todavía no hay definición final, todo el mundo está viendo. Tenemos muchas órdenes de compra abiertas, que no se confirman porque no saben cómo va a quedar esto. Lo que sí empezamos a ver es que poco a poco tienen que empezar a tomar decisiones, pero las decisiones a largo plazo todavía no se toman.

-Imagino que la incertidumbre allí será mucho mayor que aquí. Con un escenario como ese, ¿cómo se le transmite confianza a la empresa que quiere asentarse allí?

-Lo que nosotros vemos es que se van a tener que hacer bloques. El tema importante es que si tú no estás en el bloque va a ser difícil competir. Por eso creo que España con México va a tener que integrarse mucho más, porque difícilmente España va a poder hacerlo directamente con Estados Unidos. Creo que el tema Europa-Estados Unidos es complejo, porque no solo se trata de una industria, sino de todas las industrias.

-¿El tema cultural puede influir de algún modo?

-Claro. España-México es un match perfecto, porque entre ellos han hecho negocios durante cientos de años. La relación está ahí y lo único es entender cómo puedes acoplarte a la cadena de suministro que ya existe hacia Estados Unidos.

-Sobre el papel parece todo positivo, pero ¿qué dificultades pueden encontrar esas empresas valencianas que buscan huir de los aranceles de Trump moviendo su producción a México?

-Lo primero es tener los contactos correctos en las compañías que te pueden comprar para poder crear ese mercado. Ahora todo el mundo va a querer ir a México a buscar ese mercado. Tú vas a querer competir contra el colombiano, contra el italiano...Va a haber mucha más competencia que si lo hubieras hecho un año antes. Pensar que vas a llegar y vas a ser el rey es un error. Va a haber un mercado competitivo.

-Sin embargo, la presencia de empresas valencianas en México todavía es muy reducida.

-Las empresas que hoy están en México son más alemanas, italianas o asutríacas. Ya hay empresas valencianas que son un ejemplo de negocio entre ambas regiones como Porcelanosa, Pamesa, Tempe o Lladró. Otras empresas valencianas no vieron México como un mercado objetivo, pero ahora puede ser un mercado objetivo. Tienen una oportunidad, porque es un mercado que no se había atacado, pero también un riesgo, porque ya tienes que pelear contra todos.

-Si se mantienen los acuerdos actuales, ¿qué plazos estiman para que empecemos a ver empresas valencianas llegando a México?

-Una planta en México se tarda un año o un año y medio en implementar. Si tú piensas hacer un traslado desde aquí lo empiezas en tres meses. De aquí a final de año se puede ver un movimiento real de empresas valencianas hacia allí y sabrán si pudieron competir o no. De aquí a fin de año se decidió todo.

-¿Qué otros competidores surgen en esa carrera por convertirse en un territorio alternativo a EE UU para empresas valencianas?

- Nuestra competencia principal es Vietnam, Tailandia o Centroamérica, donde hay mucho textil.

-En esa carrera por llegar a otros puntos del planeta, ¿qué importancia tiene una infraestructura como el puerto de Valencia?

-Lo importante es que haya cruces marítimos, que el puerto tenga conexión hacia el lado americano. Es importante que tenga conexión con México o Centroamérica para abrir un nuevo frente.

-¿La vía aérea también es una opción?

-Si tú haces una conexió directa no sólo transportas pasajeros. En la panza del avión tú le llevas carga y entonces se vuelve barato. Hoy España tiene una muy buena conexión. De aquí de Valencia lo llevamos a Madrid y de ahí lo trasladamos a México. España es el hub mexicano de toda Europa.

-Lo entiendo, pero todo debe pasar por Madrid. ¿Cómo ve la posibilidad de abrir una vía directa entre Valencia y México?

-No lo veo en el corto plazo. Las rutas que se han abierto es con Madrid y con Barcelona. Hay muchísimo mexicano que llega ahí. A día de hoy los mexicanos están invadiendo Barcelona y Madrid. Para que tú puedas poner un avión de manera diaria necesitas tener un flujo de mucha gente y a donde van a estudiar y a vacacionar es a Madrid y a Barcelona. Esa parte para Valencia está más compleja.

-¿Hoy en día México es un lugar seguro para las empresas?

-Todas las empresas que llegan se asientan en parques industriales, que están muy cuidados por el gobierno mexicano. El mismo narco no se mete con los parques industriales. El tema es distinto con la población. Puede pasar que a algún empleado lo asalten o termine en una mala situación. El robo de carteras está fuerte, eso es una realidad. Pero las empresas no tienen problemas. Los parques empresariales son como una isla.

-En Acapulco vivieron una catástrofe natural que puede ser comparable a la que vivimos aquí con la dana. ¿Qué influencia puede tener sufrir una desgracia de estas características para el desembarco de empresas de la zona afectada en otro país?

-En Acapulco tuvimos dos huracanes con ocho meses de diferencia. La ciudad quedó destrozada. Lo que aprendes de esas tragedias es que es muy difícil para un gobierno dar servicio a todas las personas afectadas. La sociedad civil es la que se moviliza. Depende qué empresa te cuente la historia. Si yo soy DHL la historia es horrible, pero al volver me fue bien. SI soy un supermercado y me saquearon la tienda la historia que te cuente será distinta. Hay historias hermosas de héroes, pero también hay historias horribles. El aprendizaje tanto para Valencia como para México, que además es una parte de las cadenas de suministro es que tenemos que entender que tarde o temprano te va a tocar hacer frente a una catástrofe del cambio climático y tienes que estar preparado. Tienes que hacer la cadena de suministro resiliente.