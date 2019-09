Joan Ribó ratifica a Fomento su oposición a la ampliación del Puerto de Valencia sin un nuevo estudio ambiental El alcalde de València, Joan Ribó; el conseller de Obras Públicas, Arcadi España; el presidente de Puertos del Estado, Salvador Encina; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez,durante la reunión. / Jesús signes Generalitat, Gobierno, Puerto y Ayuntamiento expresan su voluntad de mejorar las relaciones sin resolver discrepancias sobre la ampliación y el acceso norte para camiones INÉS HERRERO Miércoles, 25 septiembre 2019, 13:48

La reunión entre el Gobierno, la Generalitat, el Puerto y el Ayuntamiento convocada por para reconducir el conflicto por la oposición del alcalde Joan Ribó a las futuras obras en la ampliación del recinto se saldó con evidentes discrepancias sobre este tema, admitidas entre promesas de mayor coordinación.

Ribó, que atendió a los periodistas tras el encuentro junto al conseller Arcadi España, destacó la colaboración con el Puerto en otras cuestiones como el parque de desembocadura pero insistió en su rechazo a la construcción de la futura terminal de contenedores en la zona de la ampliación norte sin un nuevo estudio de impacto ambiental.

Según indicó, así lo trasladó en la reunión en presencia de los presidentes de Puertos del Estado y del propio Puerto de Valencia, que sostienen que las obras están cubiertas por la autorización de 2017.

De hecho, la Autoridad Portuaria llevará este viernes al consejo de administración el informe técnico de aceptación de la única oferta recibida para esas obras, un paso más dentro de la tramitación. «Nos han transmitido que no es un punto de no retorno», recalcó el edil, que no adelantó el sentido de su voto a la espera de analizar la documentación.

Arcadi España, por su parte, remarcó la voluntad de mejorar las relaciones entre las partes y recordó que la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, entregó una carta a la ministra del ramo en la que también pedía un nuevo estudio ambiental. Según aclaró, no se trata de un pronunciamiento del pleno del Consell.

«No tiene sentido un túnel para camiones»

En cuanto a la construcción de un túnel submarino para camiones en el acceso norte al recinto, cuestionada por Ribó y por la que empresariado hizo un frente común, el alcalde reiteró que «no tiene sentido hacer un túnel para camiones».

En este ámbito, no obstante, el Puerto se comprometió a encargar a la empresa pública Ineco que amplíe su informe sobre el proyecto para estudiar también un acceso ferroviario, sin concretar el alcalde si se trataría de una fórmula mixta para camiones y trenes o exclusivamente ferroviario como él defiende.

Ese informe fue presentado como uno de los logros de una «reunión muy útil», dijo, junto al encargo que realizará el Puerto a expertos independientes sobre el impacto que genera en todos los ámbitos, también ambiental y de movilidad.

Además, se crearán tres comisiones de trabajo con los agentes sociales y económicos; colectivos sociales, vecinales y ecologistas; y otra con representantes del Puerto y la ciudad, dentro del objetivo subrayado por Arcadi España de «minimizar el impacto medioambiental del puerto, garantizar el crecimiento sostenible y compensar a la ciudad» por las actuaciones que le afecten.