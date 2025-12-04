Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
Amancio Ortega, junto a su hija Marta Ortega. R. C.

De Amancio a Marta: las herencias disparan el número de milmillonarios en España

Solo un 34% de los grandes patrimonios del país son ricos hechos a sí mismos, con unos 140.000 millones de euros listos para transferir a las próximas generaciones de aquí a 2040

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:33

Comenta

Convertirse en millonario no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, a menos que la suerte llame a su puerta con ... un premio del euromillón o, como en la mayoría del caso de los españoles más pudientes, una herencia que llame a su puerta. Un estudio de UBS evidencia cómo el esfuerzo, el riesgo y la dedicación de buena parte de los grandes empresarios españoles se transforma en pura cuestión de suerte cuando se habla de sus hijos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  2. 2 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  3. 3

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  4. 4 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  8. 8

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias De Amancio a Marta: las herencias disparan el número de milmillonarios en España

De Amancio a Marta: las herencias disparan el número de milmillonarios en España